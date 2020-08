Redacteur Peter 't Kint blikt terug op het weekend. Hij heeft het over de aanvallende onmacht van Club, Gent en Anderlecht, over de stevige blokken van de kleinere ploegen en de oververdiende Champions Leaguewinst van Bayern München.

Club Brugge en KAA Gent zitten verrassend in de hoek waar de klappen vallen. Gaat het om het feit dat de mayonaise niet pakt, of zijn er andere problemen?

Peter T'Kint: 'Ik denk dat de beide ploegen hun eigen problemen hebben. Bij Club Brugge is het een kwestie van continuïteit en proberen om voorlopig zonder vers bloed weer de machine aan de praat te krijgen, bij KAA Gent komt nu veel samen: een pak nieuwelingen inpassen en met een pas aangestelde trainer, die amper twee sessies voor de groep stond, naar een nieuwe manier van voetballen zoeken.

'Toch waren er zaterdag en zondag parallellen te zien. Beide ploegen ontbreekt het op dit moment aan tempo aan de bal, een snelle circulatie, en aan verrassing, zeker op de flanken. Beide ploegen ontbrak het ook aan een regisseur. Bij Club is Hans Vanaken voorlopig nergens, in geen van de vier duels tot dusver kon hij een stempel drukken. Gent miste de impulsen van Vadis Odjidja, met Kums die als regisseur zeer laag op het veld staat, en het vindt ook voorlopig niemand met de versnelling van Jonathan David.

'De gemene deler is dan ook: laag spel, en niet zo gek veel kansen. Club worstelt met een laag blok, waar het al drie keer geen oplossing tegen vond. Voor Antwerp, Charleroi en Beerschot volstond telkens een keer met succes tegen prikken - of profiteren van balverlies in de Brugse opbouw - om de volle buit te pakken. AA Gent maakt dan weer geen veldgoals, scoort alleen uit spelhervattingen, en begaat achterin ook te veel fouten.

Kortom: geen verrassing op de flanken in een een-tegen-een, geen versnellingen en wat foutjes achterin. Zo mis je een start.'

Veel goeie bedoelingen bij Anderlecht, maar resultaten behalen lijkt ook Kompany niet te lukken.

T'Kint: 'Goeie bedoelingen, tenzij dan bij Trebel. Donkerrood, altijd, dat zo'n kattensprong niet wordt gecorrigeerd door de VAR is in onze ogen onbegrijpelijk. Het verhaal van Anderlecht is eigenlijk ook een beetje dat van Club Brugge en AA Gent. Veel goeie bedoelingen, maar te weinig verrassing, te lage snelheid om een goed blok - en dat is Moeskroen wel - uit verband te spelen.

'Diego Simeone is in België school aan het maken. We hebben dit seizoen al heel veel ploegen gezien die voetbalden vanuit een laag blok, stevig georganiseerd. Beerschot, Charleroi, Moeskroen, ze boeren er goed bij, pikken hun punten mee, zeker als de doelman ook top is. Penneteau is aan zijn vierde jeugd toe, Koffi debuteert goed en Mike Vanhamel stuurt niet alleen zijn ploeg negentig minuten lang, hij houdt ze ook goed recht.

'Anderlecht liet Roofe vertrekken en doet het nu met Dimata in de spits, die komt van wel heel ver terug. Dat heeft zijn tijd nodig. Dat de ploeg dan offensieve slagkracht mist, lijkt logisch. Een gebrek aan efficiëntie voorin was er vorig seizoen ook al, en achterin wilde het toen ook wel eens wankelen. Ook mét Kompany.'

PSG verloor zijn eerste Champions League-finale. Waren de Fransen te groen achter de oren voor machine Bayern?

T'Kint: 'Dat is Bayern wel heel veel oneer aandoen. Wie al zijn matchen wint, in Tottenham met 2-7 en tegen Barcelona met 2-8 en tegen Chelsea over twee wedstrijden met 1-7, laat iedereen er wel groen uitzien. PSG kreeg, zoals Olympique Lyon de kansen, maar bleek uiteindelijk ook niet efficiënt genoeg. Maar misschien waren de Parijzenaars wel de ploeg die Bayern nog het beste aankonden. Laat dat een magere troost zijn.

De zege van Bayern is een zege(n) van/voor het voetbal. Dat op dit moment zoveel mensen voorstander zijn van het afwerken van de slotfase van de twee grote Europese bekers in een gebalde tornooivorm in één stad, heeft met de aanpak van de Duitsers in Lissabon te maken.

Niet alleen van Bayern, maar ook van de coaches van Leipzig en PSG, Nagelsmann en Tüchel. Anders dan de Simeoni's van deze wereld, brengt de neue Deutsche Welle snelheid, verrassing, en aanvalsdrift. Veel kwaliteit aan de bal dankzij het geconcentreerde talent, ook dat, maar vooral veel durf in het offensieve. Een intense fysieke paraatheid, hoge pressing, een grote intensiteit, en niet terug plooien eens het verschil is gemaakt. Hoe Bayern gisteren eerder naar 0-2 zocht in plaats van de 0-1 te beveiligen, zullen veel trainers hier naïef noemen. Wij vonden het verfrissend. Noem wie verloor van deze ploeg dus niet groen, maar sta vol bewondering voor het werk van Herr Flick.'

