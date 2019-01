Dieter Penninckx, hoofdaandeelhouder KV Mechelen: 'Ik voelde me even the last man standing'

D ieter Penninckx leidt een modegroep, FNG, de koepel boven de winkelketens Fred&Ginger, CKS, Claudia Sträter en Brantano. Dus grissen we ons mooiste hemd uit de kast voor dit interview. Maar wanneer de 44-jarige CEO achter het dictafoontje kruipt, blijkt hij zelf een simpel T-shirt en een doodgewone jeans te dragen. 'Bij KV Mechelen zit ik ook nog altijd op een stoeltje ergens hoog in het stadion, met the kids en andere familie. Zo'n skybox of pluchen zetel onder je kont kan misschien wel leuk zijn, maar het past niet echt bij mij.'

...