Hoofdaandeelhouder KV Mechelen: 'Vanuit clubcontext is er niets mis met onze boekhouding'

Medeaandeelhouder Somers, sportief directeur Stefaan Vanroy en financieel directeur Thierry Steemans werden bij operatie Propere Handen in verdenking gesteld van witwassen, criminele organisatie en private omkoping. Dat laatste zou gebeurd zijn bij de degradatiestrijd van vorig seizoen en in samenspraak met Veljkovic. Door die zaak werd u gedwongen uit de schaduw te treden.

DIETER PENNINCKX: 'Toen die zaak uitbrak, voelde ik me even the last man standing. Intussen zijn we zelf eens met de kam door de boekhouding gegaan en vanuit clubcontext is er niks mis.'

Praten we hier niet vooral over dingen die niét in officiële boeken staan?

DIETER PENNINCKX: 'Ik kan alleen nagaan wat er op clubniveau gebeurd is.'

Blijft de vraag wat er op persoonlijk niveau gebeurd is.

DIETER PENNINCKX: 'Dat weet ik ook niet. Thierry ken ik eigenlijk niet. Stef en Olivier probeerden het spelersaantal per makelaar af te bouwen - dat is voor mij het duale aan het verhaal.'

Vanroy nam vorige week zijn taak weer op. Mag Somers terugkomen?

DIETER PENNINCKX: 'Ja, maar elke manier van terugkomen zal er een achter de schermen zijn, low profile. Ik zou het op dit moment geen goed idee vinden om de publieke opinie uit te dagen door hen nu terug op de voorgrond te brengen. Op basis van wat ik nu weet, hebben die mensen voor mij niks misdaan. Ik zou wel graag eens praten. Er is weinig of geen concrete informatie over wie wat gezegd of gedaan zou hebben en al helemaal niet over de context. Ook ik zie een aantal dingen die ik niet goed kan plaatsen. Maar ik zie geen duidelijke fouten waar het clubbestuur zou op aangestuurd hebben.'

Met Vanroy kon u intussen praten.

DIETER PENNINCKX: 'Ja, maar niet over de zaak. Dat gebeurt niet in het belang van het onderzoek.'

Dé vraag is of er ongeoorloofde contacten waren met Waasland-Beveren.

DIETER PENNINCKX: 'Ik ga er nog altijd van uit dat het gaat om makelaars die zich interessant wilden maken. Voor mij zou het een serieuze confrontatie zijn met de realiteit mocht een van onze bestuurders daarop aangestuurd hebben.'

Als u van niets weet en er vanuit KV toch iets in die richting gebeurd is, bent u serieus gepakt.

DIETER PENNINCKX: 'Dan is er serieuze vertrouwensschade. Ik weet dat ik dat vandaag niet kan uitsluiten. Maar als het zo blijkt te zijn, blijft essentieel of dat individuele acties waren of acties van de club.'

Het bondsreglement voorziet een degradatie als sanctie voor competitievervalsing, maar vermeldt daarbij niks over de vraag of er initiatief was op clubniveau. Het reglement focust op de vraag of de club aansprakelijk is. Mochten twee of meer toppionnen zich bezondigd hebben aan matchfixing, zou de bond dan niet kunnen stellen dat de club aansprakelijk is?

DIETER PENNINCKX: 'Dan zijn die individuen in de fout gegaan. KV heeft een raad van bestuur, dát is het beslissingsorgaan van de club.'

Wij kennen vandaag geen bewijs van schuld, maar in een land als België mogen we toch hopen dat mensen niet zomaar opgepakt worden, laat staan in verdenking gesteld van zulke zwaarwichtige feiten?

DIETER PENNINCKX: 'Het is een zeer gemediatiseerd dossier. Misschien dacht het gerecht: het is voetbal, we pakken dit in de breedte aan. Ik leerde intussen ook dat het een juridische techniek is om iemand op te roepen als verdachte. Als cijferman doe ik het met de statistiek dat maar een klein percentage van alle mensen die in verdenking worden gesteld ook effectief schuldig wordt bevonden.'