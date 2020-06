De eigenaar en voorzitter van KV Mechelen zegt in De Tijd dat de club structureel gezond is.

Het zijn moeilijke tijden voor Dieter Penninckx. De grootaandeelhouder en ex-topman van de modegroep FNG, waartoe onder meer Brantano behoort, zit al weken in het oog van de storm.

Er rijzen vragen over hoe Penninckx, zijn vrouw Anja Maes en medeoprichter Manu Bracke de firma hebben geleid. Achter de steile opgang van FNG blijkt een wirwar van vehikels en aankoopstructuren schuil te gaan. Penninckx doorbreekt in De Tijd het stilzwijgen: 'Ik heb het bedrijf op een legale manier geleid en altijd in het belang van het bedrijf en zijn mensen.'

Begin mei stapte hij op als CEO van FNG om gezondheidsredenen. 'Ik heb niet zien aankomen hoe ik tegen een muur zou lopen met mijn gezondheid. Ik ben blijven doorgaan en heb het te ver laten komen. Ik was er trots op dat ik maar enkele uren per nacht sliep. Maar plots zat ik in het ziekenhuis en droeg ik de gevolgen van al die opgestapelde vermoeidheid. Ik moet veel medicatie nemen en ben maar enkele uren per dag actief', zegt hij De Tijd.

Verkoop van KV Mechelen

Dieter Penninckx ontkent dat de hele toestand gevolgen zou hebben voor KV Mechelen, de club waarvan hij eigenaar én voorzitter is. 'Ik ben in KV Mechelen gestapt als supporter en ik wil erin blijven als supporter. Ik heb geen plannen om de club te verlaten. KV Mechelen is structureel gezond en heeft unieke troeven en trouwe supporters.'

Op de vraag of de verkoop van de club een optie voor hem is om FNG van geld te voorzien, antwoordt Penninckx: 'De vraag welke inspanningen de aandeelhouders van FNG moeten doen, ligt nog niet op tafel. Eerst zullen de obligatiehouders en de leveranciers zich uitspreken. Daarna zien we wel.'

'Maar het overleven van FNG is mijn prioriteit', stelt hij. 'Mijn aandeelhouderspositie is minder mijn focus. FNG is en blijft een bedrijf met heel veel potentieel. We hebben veel klanten in België, Nederland en Scandinavië. Die troeven zijn er nog altijd en het bedrijf zal er weer bovenop komen. Daarvoor is nu eerst een transformatie nodig.'

Steve Van Herpe

