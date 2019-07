252 pagina's! Sport/Voetbalmagazine overtrof zichzelf en maakte een competitiespecial waarin u alles vindt over 1A, 1B én 1e amateur.

Toen Anderlecht op stage was in Venlo, reisde de entourage van de Nederlandse aanwinst Michel Vlap ook met hun poulain. Na een autorit van twee uur waren ze nogal uitgelaten. Ze gingen dan ook nogal familiair om met een kleine man in een outfit van Anderlecht. Toen bleek dat dat Marc Coucke was, moesten ze toch even slikken.

Het is maar één van de vele anekdotes die u leest in de competitiespecial van Sport/Voetbalmagazine, die nu woensdag 24 juli in de winkel ligt. Daarin stellen we alle eersteklassers uitgebreid voor: een poster, spelersfiches, technische info, een voorbeschouwing op het seizoen, portretten van een nieuwkomer en een jong talent, kalender, statistieken,... You name it, we have it!

Ook 1B en 1e amateur komen er uitgebreid in aan bod. Daarmee is dit de dikste competitiespecial ooit in de geschiedenis van het blad. Een absolute must-have voor elke voetballiefhebber!