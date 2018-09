Dimata: 'De constante drang naar zelfontwikkeling van Coucke en Devroe verbaast mij'

Landry Dimata over...

... Kylian Mbappé:

'Ik laat mij niet leiden door het toeval. Ik heb voor Anderlecht gekozen terwijl ik tal van andere héél serieuze aanbiedingen kreeg. Ik heb mijn inspiratie gehaald bij Kylian Mbappé. Hij zat bij Monaco en hij had overal naartoe kunnen gaan. Hij zei: "Ik ben van Parijs, ik ben opgegroeid in Parijs, ik moet hoe dan ook voor de ploeg van mijn stad uitkomen."

'Dat interview heeft mijn hart tilt doen slaan. Toen dacht ik: oké, zo wil ik het ook. Ik moest en zou voor de club uit mijn stad spelen waar ik zoveel mensen ken. Ik wil een bladzijde vullen in de clubgeschiedenis. En ik wil iets teweegbrengen bij de Brusselse jongeren die mij kennen en die zich in mijn parcours herkennen.'

... Adrien Trebel:

'Hij kan hard zijn. Als ik hem soms bezig zie tegen Alexis Saelemaekers... Het maakt deel uit van het leerproces op het hoogste niveau. Je leert dat beter vroeg dan laat. Weet je wat ik denk? Dat hij zich voor een deel in ons herkent. Daarom gedraagt hij zich zo tegenover ons. Maar hij is ook de eerste om ons te motiveren. Als we down zijn, dan zoekt hij ons op. Volgens hem hebben we talent zat en mogen we ons zelfvertrouwen niet laten afnemen.'

... Marc Coucke:

'Ik heb Coucke én Devroe aan de telefoon gehad voor mijn transfer rond was. Je kan de ene niet vernoemen zonder de andere te vermelden. (knipoogt) Ik hoorde Coucke af en toe toen hij nog bij Oostende zat en ik heb hen allebei een bericht gestuurd met felicitaties bij de overname van Anderlecht. Wat mij het meest verbaast, is hun constante drang naar zelfontwikkeling. Ze staan nooit stil. Maar je moet hen wel de tijd geven om mee te evolueren met Anderlecht. Deze club had hoe dan ook een nieuw elan nodig.'

... Romelu Lukaku:

'Ronaldo en Lukaku hebben dezelfde mentaliteit, maar ik identificeer mij meer met Romeluomdat ik hem persoonlijk ken. Ik ben een jaar of twee geleden met hem bevriend geraakt na een match tussen Oostende en Anderlecht. Hij is mij toen na de wedstrijd komen complimenteren in de kleedkamer. Sindsdien zijn we contact blijven houden. We zijn elkaar al een paar keer tegengekomen bij de nationale ploeg. Laatst is hij Dodi (Lukebakio, nvdr) en mij komen opzoeken in onze kamer. Hij heeft toen twee of drie uur met ons gesproken. Ik dacht op een bepaald moment dat hij bij ons zou blijven slapen.'

