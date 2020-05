Landry Dimata kondigde onlangs aan dat hij terug fit is. Drie vragen over de spits aan Alain Eliasy, die Anderlecht volgt voor Sport/Voetbalmagazine.

Waarom hebben we vijftien maanden niets gehoord van Dimata?

Alain Eliasy: 'Dimata kampte zoals bekend met een kraakbeenblessure en dat is veel moeilijker te behandelen dan een letsel aan de meniscus of de kruisbanden. De ernst van zo'n kraakbeenblessure hangt ook af van de grootte, de diepte en de exacte locatie.'

'Maar statistisch gezien ligt de herstelperiode lager dan de vijftien maanden die Dimata nodig had om genezen verklaard te worden. Blijkbaar zouden sommige beslissingen van Dimata de duurtijd beïnvloed hebben, maar bij Anderlecht zijn ze van mening dat het aan de speler is om het volledige verhaal te vertellen. Na een gesprek met Dimata en zijn entourage werd er immers besloten dat de club niet zou communiceren over de precieze aard van de blessure.'

'In de voetbalwereld wordt het schenden van het beroepsgeheim oogluikend toegelaten, maar in dit specifieke geval heeft Anderlecht de wens van zijn speler gerespecteerd en werd het medische bulletin niet zomaar op straat gegooid.'

Wat mogen we nog van hem verwachten?

Alain Eliasy: 'Zijn eerste seizoen in het Vanden Stockstadion was een echte voltreffer. Hij stond 21 keer in de basis en was daarin goed voor 13 doelpunten. Zelfs bij Oostende scoorde hij niet zo vlot. Als zijn knie het houdt en hij zijn torinstinct niet kwijt is geraakt tijdens zijn lange revalidatie, dan zal hij de komende maanden opnieuw zulke statistieken kunnen voorleggen.'

'Alleen is de vraag: hoe fit is hij? Insiders menen te weten dat Vincent Kompany en Frank Vercauteren geloven dat hij op de goede weg is. Anders hadden ze hem niet mee laten trainen. Voor Dimata aan zijn revalidatie begon met Lieven Maesschalck was hij niet in staat om voluit mee te doen aan de groepstrainingen. We mogen er dus van uitgaan dat hij een flinke stap voorwaarts heeft gezet.'

'Wanneer de intensiteit opgetrokken zal worden en er op training opnieuw gebikkeld mag worden, zal moeten blijken of Dimata daadwerkelijk klaar is voor een comeback. Maar op de vraag of Dimata op medisch vlak in staat wordt geacht om een officiële wedstrijd te spelen is het antwoord bij Anderlecht volmondig ja.'

Past hij nog in het plaatje van Anderlecht? Of wat wil Anderlecht met hem aanvangen?

Alain Eliasy: 'Naast Dimata heeft Anderlecht op dit moment twee volwaardige spitsen voor de Jupiler League: Kemar Roofe en Antoine Colassin. Dejan Joveljic reken ik desgevallend niet mee want die kon niet overtuigen tijdens zijn korte huurperiode en keert wellicht terug naar Frankfurt.'

'Roofe bewees vooral dat hij geen echte nummer negen is die een aanval alleen kan dragen en van de 19-jarige Colassin kan je niet verwachten dat hij Anderlecht volgend seizoen plots naar de play-offs zal trappen. Een derde spits is dus geen overbodige luxe en met Dimata realiseert Anderlecht eigenlijk zijn beste transfer.'

'Hem verkopen zou op financieel vlak zelfmoord zijn. Anderlecht betaalde in totaal tussen de vijf en tien miljoen euro aan Wolfsburg voor Dimata en dat bedrag zullen de Brusselaars in geen geval recupereren. Want welke club is in het coronatijdperk bereid om enkele miljoenen te spenderen aan een speler die vijftien maanden stil heeft gelegen?'

