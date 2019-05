Coach Philippe Clement is de architect achter de vierde landstitel van Racing Genk.

In anderhalf jaar transformeerde hij een team dat moeite zou hebben om Play-off I te halen tot de landskampioen in België. Desondanks is het niet zeker of hij volgend seizoen de club wel volgt richting de groepsfase van de Champions League. De coach blijft immers vaag over zijn toekomst in de Luminus Arena en wordt hier en daar al genoemd als opvolger van Ivan Leko bij zijn ex-ploeg Club Brugge. 'Ik heb een geweldige relatie met Philippe Clement, vooral als mens. Hij is een topmens, een echte winnaar', bekende technisch directeur Dimitri de Condé na de wedstrijd tegen Anderlecht in het Astridpark. 'Als hij ons zou vertellen dat zijn hart zegt dat hij elders moet gaan werken, zullen we dat respecteren. Racing Genk stopt ook niet bij Philippe Clement, dan gaan we gewoon door. Al hopen we hem natuurlijk bij ons te houden. Philippe is een geweldige trainer, hij haalt het beste naar boven in de spelers. Hij wordt sowieso een toptrainer.'

Naast de coach dreigen er ook enkele spelers de poorten van de Luminus Arena achter zich dicht te trekken. Het wordt moeilijk om onder meer Sander Berge en aanvoerder Leandro Trossard nog langer in Limburg te houden. De continuïteit verzekeren wordt de grootste uitdaging in Genk. 'Wat er ook gebeurt, ook volgend seizoen zullen we een goeie ploeg hebben. We zijn al dicht bij twee akkoorden.'

Stilstaan en genieten

'Ik heb mijn beslissing nog niet genomen', bekende Clement in de perszaal van het Astridpark. 'In de komende dagen zullen we pas gesprekken voeren over hoe de toekomst er zal uitzien in Genk, wat het verhaal is binnen de club. Nu wil ik daar niet aan denken. Ik denk dat ik vroeger altijd te snel met het volgende doel bezig was, nu wil ik hierbij stilstaan en ervan genieten. Vanavond ga ik feesten als de beesten. We hebben een heel jaar met de hele staf heel hard gewerkt. Qua sociaal leven is dat praktisch nul en nu wil ik vanavond gewoon genieten.'