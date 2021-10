Sport/Voetbalmagazine had een uitgebreid gesprek met Dimitri de Condé, Head of Football bij KRC Genk. Een voorsmaakje.

Als jij zegt dat KRC Genk de lat hoger moet leggen, dan moeten de anderen volgen, toch?

De Condé: 'Ik ga nooit soloslim. Ik zeg geen dingen waarvan ik me achteraf afvraag: word ik hier wel in gevolgd? Ik toets net als voorheen altijd alles af met het bestuur en op sportief vlak in de eerste plaats met de hoofdcoach.'

Klikt het nog altijd met John van den Brom?

De Condé: 'Absoluut. Vanaf dag één voelde ik: die is echt, die past hier. Toen op een bepaald moment de naam Lazio Roma aan hem gekoppeld werd, was hij de eerste die belde om te zeggen: dit gaat niet gebeuren. John geniet van Genk en voelt dat deze club bij hem past.'

'Wij hebben wel eens een meningsverschil, maar ik vecht voor John. Hoe kun je nu op lange termijn werken als je steeds maar alles wat verkeerd gaat aan de hoofdcoach wijt? Topsport is ook vechten voor je hoofdcoach.'

Nina & Kevin

Waar komt dat streven naar winnen bij jou vandaan?

De Condé: 'Ik ben gefascineerd door echte toppers, ik houd van winnaars en van winnen. Mijn dochter heeft een tijd geturnd met Nina Derwael. Ik vond het fascinerend om te zien hoe zij jarenlang verbetenheid en focus toonde voor dat ene doel.'

'Kevin De Bruyne liep rood aan wanneer zijn jeugdploeg niet won. Bijna iedereen hier vond dat niet erg, maar voor Kevin was dat telkens een nachtmerrie. Bij onze Academy is niet altijd ingezet op winnen. Dat wil ik veranderen.'

'Het aantal jongeren dat doorschuift naar de A-kern moet ook hoger. Een aanzet daartoe worden de vier beloftenploegen in 1B volgend jaar. Dan kunnen ze zich ontwikkelen in een profomgeving, terwijl ze nu op hun achttien in de A-kern komen waar je ze niets kunt bieden en ze snel nerveus worden. De meeste jongens in België zijn pas ontwikkeld tussen 20 en 22. Leandro Trossard was al bijna 24 toen hij doorbrak.'

Lees het volledige interview met Dimitri De Condé deze week in Sport/Voetbalmagazine.

Als jij zegt dat KRC Genk de lat hoger moet leggen, dan moeten de anderen volgen, toch?De Condé: 'Ik ga nooit soloslim. Ik zeg geen dingen waarvan ik me achteraf afvraag: word ik hier wel in gevolgd? Ik toets net als voorheen altijd alles af met het bestuur en op sportief vlak in de eerste plaats met de hoofdcoach.'Klikt het nog altijd met John van den Brom?De Condé: 'Absoluut. Vanaf dag één voelde ik: die is echt, die past hier. Toen op een bepaald moment de naam Lazio Roma aan hem gekoppeld werd, was hij de eerste die belde om te zeggen: dit gaat niet gebeuren. John geniet van Genk en voelt dat deze club bij hem past.''Wij hebben wel eens een meningsverschil, maar ik vecht voor John. Hoe kun je nu op lange termijn werken als je steeds maar alles wat verkeerd gaat aan de hoofdcoach wijt? Topsport is ook vechten voor je hoofdcoach.'Waar komt dat streven naar winnen bij jou vandaan?De Condé: 'Ik ben gefascineerd door echte toppers, ik houd van winnaars en van winnen. Mijn dochter heeft een tijd geturnd met Nina Derwael. Ik vond het fascinerend om te zien hoe zij jarenlang verbetenheid en focus toonde voor dat ene doel.''Kevin De Bruyne liep rood aan wanneer zijn jeugdploeg niet won. Bijna iedereen hier vond dat niet erg, maar voor Kevin was dat telkens een nachtmerrie. Bij onze Academy is niet altijd ingezet op winnen. Dat wil ik veranderen.''Het aantal jongeren dat doorschuift naar de A-kern moet ook hoger. Een aanzet daartoe worden de vier beloftenploegen in 1B volgend jaar. Dan kunnen ze zich ontwikkelen in een profomgeving, terwijl ze nu op hun achttien in de A-kern komen waar je ze niets kunt bieden en ze snel nerveus worden. De meeste jongens in België zijn pas ontwikkeld tussen 20 en 22. Leandro Trossard was al bijna 24 toen hij doorbrak.'Lees het volledige interview met Dimitri De Condé deze week in Sport/Voetbalmagazine.