Cercle Brugge is onder nieuwe coach Dominik Thalhammer aan een ware revival bezig. KW.be ging spreken met Dino Hotic, een van de drijvende krachten van de ploeg.

Je wereldgoal tegen Seraing liet zien dat je vorige maand in bloedvorm stak.

Dino Hotic: 'Het begon al in Genk. We speelden een perfecte wedstrijd. Dat was het keerpunt, want van dan af ging het in stijgende lijn. Ook voor mij, parallel met de groep en omgekeerd. Als iemand in je gelooft, geraak je er persoonlijk op vooruit, maar ook als team.'

Je bent ook hard voor jezelf?

Hotic: 'Als ik niet goed speel, stel ik mij in vraag: waar kan het beter? Het begint uiteraard altijd bij jezelf. Maar de coach moet vertrouwen in je hebben. Als dat niet zo is, maakt het alles veel moeilijker.

'Ondertussen neem ik de hoekschoppen en vrije trappen en sta ik op één als er een penalty moet getrapt worden. Ik weet dat ik dat kan, meer dan vorig seizoen. Ik heb een goede linker en train wekelijks op dit soort zaken. We kunnen in die situaties gevaarlijk zijn en die kunnen de matchen beslissen.'

Straks is er het vervolg van de competitie. Wat verwacht je?

Hotic: 'Ik hoop dat we, na die vijf winstmatchen, onze lijn kunnen doortrekken. Als we ons allen voor honderd procent inzetten en erin geloven, kunnen we iedereen kloppen. Dat hebben we al laten zien, en dan ligt er ons een mooie toekomst te wachten. Maar we moeten er het hoofd bij houden. Alle ploegen staan dicht bij elkaar. Twee keer winnen en je staat bij de eerste acht, twee keer verliezen en je staat onderin.'

Denk je nog aan de nationale ploeg van Bosnië-Herzegovina?

Hotic: 'Het zit in mijn gedachten. Ik hoop dat ik er nog eens bij kan zijn. Het zou mijn droom als voetballer nog mooier maken. De Bulgaar Ivaylo Petev is nu bijna een jaar bondscoach. Ik denk dat hij het voetbal in België volgt, want er zijn hier nog andere spelers, zoals Smail Prevlak bij Eupen.'

Lees het volledige interview op KW.be.

