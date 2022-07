Op 4 april werd bevestigd wat al een tijd in de lucht hing. Dion De Neve, jeugdproduct van Essevee, verliet de Elindus Arena voor aarstrivaal en buur KV Kortrijk. Bij de Krant van West-Vlaanderen sprak de jonge Belg voor het eerst over de gevoelige transfer.

Dion De Neve had aanbiedingen op zak van KAA Gent, het Franse Nîmes, het Italiaanse Lecce en het Duitse Hannover. Maar de flankspeler trok zowaar van Zulte Waregem naar buur KV Kortrijk. 'Ik besef dat deze transfer gevoelig ligt bij de supporters, maar ik moet aan mezelf denken. Het was te vroeg voor het buitenland', aldus de 21-jarige ex-speler van Zulte Waregem bij de Krant van West-Vlaanderen.

'Ik was graag bij Zulte Waregem. Mijn overeenkomst liep tot juni, maar ik had nog geen concreet voorstel gekregen van Essevee voor een contractverlenging. Eind december nam KVK contact op met mijn manager. Ik besloot te luisteren. Eerst zag ik zo'n transfer niet zitten. Ik besef wel dat dat gevoelig ligt bij de fans, maar ik moet ook aan mezelf denken.

'Ik snap wel dat er frustraties zijn bij Essevee', gaat De Neve verder. 'Ik doorliep er de jeugdreeksen, ik kreeg er mijn kans op het hoogste niveau en kon mijn steentje bijdragen in wedstrijden die er toe deden. Je moet ooit een knoop doorhakken en voor jezelf kiezen om je verder te kunnen evolueren in je carrière.'

