De nieuwe T1 van KVO is de Noor Ingebrigtsen. Een beschouwing van de verantwoordelijke van de Belgische trainersopleidingen.

Kare Ingebrigtsen (53) is een ex-international en was middenvelder van onder meer Manchester City. Zijn trainerscarrière bouwde hij op via Viking FK (als T2) en FK Bodo Glimt (als T1). De voorbije jaren werd hij drie keer kampioen met Rosenborg BK, won hij twee keer de beker en bereikte hij twee keer de poulefase van de Europa League. Daarin schakelde hij vorig seizoen Ajax uit.

