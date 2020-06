De voorzitter van Waasland-Beveren geeft in Knack uitleg bij de drie juridische procedures die zijn club heeft aangespannen. 'Het spijt me dat het zover moest komen.'

Voor de redding van Waasland-Beveren lopen drie procedures. 'Eén bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), één bij de burgerlijke rechtbank en één bij de Belgische Mededingingsautoriteit', somt voorzitter Dirk Huyck op.

'Die bij het BAS is de meest fundamentele: wij aanvaarden niet dat onze club moet degraderen terwijl de competitie niet was afgerond. Dat is zo oneerlijk en zo ingrijpend voor de werking van Waasland-Beveren, dat de rechter er zich over moet uitspreken.'

Waarover gaan de andere twee rechtszaken?

Dirk Huyck: 'Die voor de burgerlijke rechtbank betreft de licentie van Moeskroen. In heel het profvoetbal moet ik de eerste nog tegenkomen die snapt waarom die club opnieuw de toestemming krijgt om in 1A te spelen. Moeskroen houdt zich niet aan de boekhoudkundige regels, niet aan de financiële regels en zelfs niet aan de regels van eigendom. De Voetbalbond zegt zelf bewijzen te hebben dat die club gerund wordt door makelaars, wat verboden is. Hier zit duidelijk meer achter en wij willen weten wat.'

'Er zit duidelijk meer achter de constructies bij Mouscron en wij willen weten wat.' Dirk Huyck

'De procedure bij de Belgische Mededingingsautoriteit vertrekt niet vanuit de club, maar vanuit onze hoofdaandeelhouder - dat onderscheid is belangrijk, om juridische redenen waarmee ik u niet wil vervelen. Onze concurrenten - de andere clubs uit 1A - hebben beslist dat Waasland-Beveren niet mee mag concurreren. Daar komt onze gedwongen degradatie in feite op neer.'

Het zal niet uw eerste bezorgdheid zijn, maar als een van die rechters u gelijk geeft, dan wordt het Belgische voetbal in chaos gestort.

Huyck: 'De start van de competitie komt waarschijnlijk in gevaar, ja. Dan moet in laatste instantie de kalender worden aangepast en wie weet ook het competitieformat. Dat zijn kleine zorgen tegenover het onrecht dat onze club treft.'

'Rechtszaken zijn niet goed voor onze sport. Het spijt me dat het zover moest komen. Ik hoop dat het gezond verstand snel zegeviert en er een eerlijke oplossing uit de bus komt.'

Waar hoopt u op? Een competitie met zeventien clubs? Of zestien, en geen promotie voor Beerschot of OH Leuven?

Huyck: (haalt de schouders op) 'Anderen hebben dit probleem veroorzaakt, wij niet. Het is niet aan Waasland-Beveren om het op te lossen.'

'Na de stopzetting van de competitie werd een werkgroep opgericht om te zien hoe we de competitie zouden afwikkelen. Onze club heeft zich daar bewust niet mee gemoeid. Dat doe je niet wanneer je betrokken partij bent. Misschien is dat onze fout geweest - anderen hebben toen wel volop gelobbyd.'

'Bij de Algemene Vergadering werden de conclusies van de werkgroep gewoon kil van tafel geveegd.' Dirk Huyck

'Eerst lag er een voorstel op tafel om de competitie nietig te verklaren. Club Brugge, dat naast een bijna zekere titel zou grijpen, wou dat niet. Het volgende voorstel was dat er tijdelijk een competitie met achttien ploegen zou komen. Waasland-Beveren stond na 29 speeldagen laatste, maar wij hadden ons nog kunnen redden, en de werkgroep vond het niet eerlijk om ons te slachtofferen. Ook de lastig te organiseren promotiematch tussen Beerschot en OH Leuven werd zo overbodig: beide clubs zouden stijgen naar 1A. Over een competitie met achttien bestond in de werkgroep een brede consensus. Slechts één lid ging niet akkoord.'

Michel Louwagie van KAA Gent?

Huyck: 'Inderdaad. Louwagie benadrukte dat de topclubs play-offs wilden en die zijn moeilijker te organiseren in een competitie met achttien teams. Hij legde ook andere bezwaren op tafel. Hoe gaan we terug naar zestien ploegen? Hoe zou het tv-geld worden verdeeld? Terechte vragen, maar niks waar geen oplossing voor mogelijk was.'

'Toen kwam de algemene vergadering. De conclusies van de werkgroep werden kil van tafel geveegd. We zouden toch met zestien ploegen spelen en de laatste in de stand moest degraderen, meldde men droogweg. Het was een coup van de G5, de officieuze vergadering van de vijf grootste clubs. Zij hebben de kleinere clubs uiteengespeeld. In een mum van tijd was het verzet gebroken.'

Lees het volledige interview met de voorzitter van Waasland-Beveren in de Plus-zone van Knack of in het magazine van 24 juni.

