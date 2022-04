De Disciplinaire Raad van het Profvoetbal heeft haar beslissing kenbaar gemaakt in de zaak Union-Beerschot. De Raad legt Beerschot zoals verwacht een 5-0 forfaitnederlaag op na de ongeregeldheden van vorige zondag op het veld van Union. Hiermee wordt de vordering van het Bondsparket gevolgd.

De Disciplinaire Raad acht 'het gebruik en het gooien van pyrotechnisch materiaal, het gooien van andere voorwerpen en het bestormen van het speelveld door supporters van Beerschot' bewezen.

De sanctionering van Beerschot wordt opgeschoven naar woensdag 1 juni. Dat uitstel komt er op vraag van de Antwerpse club, die werkt aan een actieplan om supportersrellen in de toekomst te vermijden. Het Bondsparket vroeg een straf van vier thuiswedstrijden achter gesloten deuren, waarvan één met uitstel, en legde de maximumboete van 10.000 euro op.

Daders identificeren

Beerschot betwistte vrijdag op de zitting de ongeregeldheden niet en gaf aan akkoord te gaan met de forfaitnederlaag. 'We willen onze medewerking leveren voor een normale competitiegang', klonk het bij ondervoorzitter Walter Damen.

Beerschot wil iedereen identificeren die zich schuldig heeft gemaakt aan het gooien van pyrotechnisch materiaal of andere voorwerpen. De club wil de betrokken fans burgerlijk dagvaarden en ook de boete van 50.000 euro van de Pro League op hen verhalen.

Damen gaf vrijdag aan te hopen op een alternatieve straf, bijvoorbeeld met een verbod op fans bij uitwedstrijden. 'Want iedereen begrijpt wel dat het dramatisch is om volgend seizoen in 1B te starten met drie thuiswedstrijden achter gesloten deuren', legde hij uit.

De Disciplinaire Raad acht 'het gebruik en het gooien van pyrotechnisch materiaal, het gooien van andere voorwerpen en het bestormen van het speelveld door supporters van Beerschot' bewezen.De sanctionering van Beerschot wordt opgeschoven naar woensdag 1 juni. Dat uitstel komt er op vraag van de Antwerpse club, die werkt aan een actieplan om supportersrellen in de toekomst te vermijden. Het Bondsparket vroeg een straf van vier thuiswedstrijden achter gesloten deuren, waarvan één met uitstel, en legde de maximumboete van 10.000 euro op.Beerschot betwistte vrijdag op de zitting de ongeregeldheden niet en gaf aan akkoord te gaan met de forfaitnederlaag. 'We willen onze medewerking leveren voor een normale competitiegang', klonk het bij ondervoorzitter Walter Damen. Beerschot wil iedereen identificeren die zich schuldig heeft gemaakt aan het gooien van pyrotechnisch materiaal of andere voorwerpen. De club wil de betrokken fans burgerlijk dagvaarden en ook de boete van 50.000 euro van de Pro League op hen verhalen.Damen gaf vrijdag aan te hopen op een alternatieve straf, bijvoorbeeld met een verbod op fans bij uitwedstrijden. 'Want iedereen begrijpt wel dat het dramatisch is om volgend seizoen in 1B te starten met drie thuiswedstrijden achter gesloten deuren', legde hij uit.