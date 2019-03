Discussie rond kunstgras STVV: schadeclaim dreigt

Volgende woensdag houdt de Pro League opnieuw een algemene vergadering. Op de agenda onder meer de discussie rond het kunstgrasveld op Stayen. In 2008, toen de renovatie van het stadion in bouwplannen werd gegoten, en er een complex van appartementen, winkels en een hotel rond het stadion werd gebouwd, vroeg bouwheer Roland Duchâtelet aan de Pro League de toelating om een kunstgrasveld aan te leggen. Onder het veld is immers een grote parking ingericht, waar hotelgasten en klanten van de twee supermarkten in het stadion hun wagen kwijt kunnen. Het betonnen dak van die parking is niet voorzien op natuurgras.

Nu wil de Pro League die beslissing echter terugdraaien. Uit statistieken zou blijken dat STVV een voordeel haalt uit het afwerken van zijn thuiswedstrijden op het kunstgrasveld. Spelers glijden er ook op door en de bal haalt bij het botsen 'onnatuurlijke' snelheden. STVV ontkent dat voordeel, thuisvoordeel heeft élke club. Dezer dagen is er volop overleg tussen club, eigenaar en Pro League om te kijken wat men er aan kan doen. De architect van het stadion gaat na wat technisch mogelijk is. De Pro League wacht op een officieel standpunt van STVV, dat er deze week nog komt. Gisteren/dinsdag zag STVV zijn huisbaas Roland Duchâtelet.

Alle partijen willen een constructieve oplossing. Beslist de Pro League dat natuurgras moet, dan moet de betonnen bodemconstructie verstevigd worden. De facto wil dat zeggen dat de parking onbruikbaar wordt. Dat betekent economische schade voor hotel en supermarkt. Dat zal de huisbaas vergoed willen zien. In voetballand circuleert een bedrag van 70 miljoen euro, maar dat wordt bij STVV ontkend. Alle pistes - onder meer een hybride mat - worden nog onderzocht. De club verwacht niet dat er op de komende raad van bestuur al een verdict valt.