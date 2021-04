Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, over de sportactualiteit van het weekend: Anderlecht de grote winnaar van het weekend, KAA Gent de verliezer en genieten van de Ronde.

Anderlecht lijkt zijn seizoen nu toch te redden: 1-4 op Antwerp. Plots is play-off 1 weer mogelijk.Jacques Sys: 'De manier waarop maakte wel indruk: snel, doelgericht, efficiënt. Het toont nog maar een keer dat er veel potentieel in deze ploeg zit. Dat is natuurlijk geen nieuwe constatering, alleen zat er geen lijn in de prestatie. Anderzijds: het behoudende voetbal dat Antwerp bracht, was wel zeer teleurstellend. Dat doe je als trainer niet af door te roepen dat er te veel afval in het spel zit. 'Dit Anderlecht is in ieder geval een verrijking voor playoff-1. En laten we wel wezen: als je aan play-off 1 begint met Club Brugge, Antwerp, KRC Genk en Anderlecht, dan is dat natuurlijk een zeer mooie poule. Hoe jammer dat ook is voor KV Oostende dat de revelatie van de competitie blijft. Alleen hoort het bij het leerproces van een elftal dat je ook kan presteren als de stress bijna verstikkend is. En zo ver zijn ze duidelijk nog niet.'Natuurlijk maakt KV Oostende nog een kans, ze kunnen volgend weekend winnen op Beerschot en Anderlecht kan verliezen van Club Brugge. Die wedstrijd zal tonen waar Anderlecht echt staat. Ze zijn er dit seizoen niet vaak in geslaagd twee uitstekende wedstrijden na elkaar te spelen. Voor Club is het niet meer dan een prestigeduel als je negentien punten voorstaat. Alles mag, niets moet. Maar ze zullen er natuurlijk wel voor gaan. Het blijft een topper met een geladen karakter.'KAA Gent is de verliezer van het weekend. Straks grijpen ze zelf naast play-off 2.Sys: 'Dat zou een ramp zijn. Het betekent dat het seizoen op 18 april is afgelopen. En de competitie herbegint maar in het weekend van 24/25 juli. Dat zijn meer dan drie maanden. Het toont de onzinnigheid van deze formule: zeven van de zestien clubs moeten zo'n lange periode overbruggen.'Bij AA Gent kan je alleen maar vaststellen da de drie trainerswissels niets hebben opgeleverd. Dat ligt veel meer aan het gevoerde beleid dan aan Hein Vanhaezebrouck. Er zullen volgende zomer bij AA Gent geen fouten meer mogen gemaakt worden.'Los daarvan: wat hebben al die trainerswissels die dit seizoen werden doorgevoerd eigenlijk opgeleverd? Antwerp speelt nu minder avontuurlijk dan onder Ivan Leko, KV Kortrijk, speelt beter dan onder Yves Vanderhaeghe maar pakt geen punten, bij KRC Genk stond John van den Brom een paar weken geleden dicht bij de uitgang, Standard staat negende, is ook nog zeker van play-off 2 en heeft de bekerfinale als schrale troost, bij Mouscron moet je nog altijd afwachten. Eigenlijk heeft alleen Peter Maes in korte tijd STVV in een andere vorm gegoten, al kwam er nadien toch weer een terugval. En Yves Vanderhaeghe drukte ook zijn stempel: 10 op 21 bij Cercle, meer grinta en duelkracht en verdedigend meer stabiliteit.'De Ronde van Vlaanderen groeide weer uit tot een hoogstaande wedstrijd.Sys: 'Het heeft me de instelling van de renners te maken: ze rijden om te winnen. En wat me steeds weer opvalt is de volwassen manier waarop ze nederlagen aanvaarden. Wout van Aert die na afloop gewoon vertelde dat er anderen beter waren. Mathieu van der Poel die ontgoocheld was, maar toch zei dat hij er zich kon in vinden dat een renner als Asgreen won. Omdat die voor het offensief kiest. Ook dat maakt deel uit van het nieuwe wielrennen. Er wordt niet meer naar excuses gezocht.'