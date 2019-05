Elke maandag blikt Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, terug op het voorbije sportweekend. Deze week heeft hij het over het Europese ticket voor Antwerp, de overstap van Philippe Clement naar Club Brugge en de dubbel van Bayern München.

1. Royal Antwerp FC sloot een uitstekend tweede seizoen in de hoogste klasse af met het behalen van een Europees ticket. Het klopte Charleroi in de barragematch met 3-2. Is er voldoende garantie dat The Great Old volgend seizoen een waardige Belgische ambassadeur kan zijn in Europa?

...