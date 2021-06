Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, brengt zijn blik op de voetbalactualiteit met de voorbereiding van de Rode Duivels, Philippe Clement en de nieuwe coach van STVV.

De Rode Duivels speelden tegen Kroatië de twijfels weg die er na de wedstrijd tegen Griekenland opdoken.Jacques Sys: 'Het is opmerkelijk hoe snel de toon in de analyses wijzigt. Terwijl het om vriendschappelijke wedstrijden gaat die zelden een referentie zijn voor zo'n toernooi. Maar je kan natuurlijk beter met een goed gevoel naar Rusland reizen. En de wedstrijd tegen Kroatië maakte duidelijk dat de Rode Duivels ook zonder Kevin De Bruyne en Eden Hazard een aantal troefkaarten hebben.'De belangrijkste is natuurlijk Romelu Lukaku. Die is nooit beter geweest dan op dit moment. Hij valt gewoon niet uit te schakelen. De manier waarop hij die goal maakte, was daar een voorbeeld van.''Die twee jaar bij Inter hebben hem nog beter en doeltreffender gemaakt. Lukaku heeft in zijn carrière de juiste stappen gezet. Er waren veel twijfels toen hij op zijn achttiende van Anderlecht naar Chelsea overstapte, maar als je nu naar zijn parcours kijkt, zie je een constante vooruitgang. Dat moet ook straks blijken. Dit zou wel eens het EK van Lukaku kunnen worden.'Philippe Clement kreeg bij Club Brugge een contract van onbepaalde duur.Sys: 'Ik had eerlijk gezegd verwacht dat hij zou vertrekken. Want wat kan Clement na twee opeenvolgende titels nog meer bereiken bij Club? Van de andere kant: er moeten natuurlijk wel interessante aanbiedingen zijn. Een club uit pakweg de Engelse tweede klasse is natuurlijk geen verbetering.''Voor Club is het een goeie zaak dat Clement blijft. Het past in de politiek van continuïteit die in de mate van het mogelijke wordt gevoerd.''Club zal zich straks wat nadrukkelijker op de Europese kaart willen zetten. Er is financiële ruimte, maar de vraag is in de eerste plaats of iedereen zal blijven. Qua transfers is het voorlopig nog stil, maar dat is niet onlogisch. Bovendien zal het voetbal zich na corona moeten heroriënteren en is er een radicale verandering in de manier van denken nodig. De nieuwe voetbalrealiteit kan onmogelijk de oude zijn.'Niet Bernd Storck maar Bernd Hollerbach is de nieuwe trainer van STVV.Sys: 'Het zou volgens mij nooit geklikt hebben tussen Storck en die Japanse bazen. Bij STVV moet je met veel rekening houden en dat is Storck niet gewoon: hij neemt alle beslissingen en tekent de weg uit, hij wil controle over alles wat er gebeurt. Vandaar dan ook dat hij altijd zijn eigen staf meebrengt. Omdat hem dat de zekerheid geeft dat hij voor ieder onderdeel de juiste coaches heeft. Als club hoor je dat te weten. In die zin waren de onderhandelingen met Storck tijdverlies.''Bernd Hollerbach is een ander type. Minder direct in de omgang, minder cru, niet zo'n voetballeraar als Storck, ook al werkt ook hij zeer detailgericht en hamert hij enorm op discipline. Zijn voetbalfilosofie is: naar voren verdedigen en vanuit een goeie organisatie snel omschakelen. Ook hij brengt zijn staf mee. Dat is vreemd. Hollerbach was eerder al eens in beeld in Sint-Truiden en toen leek het daarop af te ketsen. Of beter gezegd: op het feit dat hij een vrouwelijke teammanager wilde meebrengen. Die komt er ook nu niet, maar kennelijk kan Hollerbach daar nu mee leven. Hij kiest voor werkzekerheid.'