'Diversiteit is de kracht van STVV'

Er wordt gezegd dat ze elkaar niet meer kunnen luchten en dat ze soms al vechtend over de stoep van Stayen rollen. Na een babbel van goed drie kwartier blijkt dat het met de haat- liefdeverhouding tussen General Manager of SportsTom Van den Abbeele en Andre Pinto, de Braziliaan die in de lente van 2017 in België neerstreek, best meevalt. Hun amicale schouderklopjes en grapjes lijken zelfs de voorbode te zijn van een bromance. Alsof ze willen zeggen: is dit de houding van twee mensen die niet met elkaar overweg kunnen? 'We delen drie verschillende bureaus met elkaar - het restaurant niet meegeteld - en we zitten haast elke minuut van de dag bij elkaar. Ik weet dus niet vanwaar de geruchten komen dat we niet overeenkomen', aldus Van Den Abbeele. 'We werken keihard. Als ik niet op de club ben, dan is Andre hier. En andersom. We complete each other....'

