Met een documentaire, opgehangen aan de figuur van de Braziliaanse Lais Araújo, zet Kelly Nascimento-DeLuca de spots op vrouwen. In The Guardian gaf ze een woordje uitleg.

Ze werd geboren in Santos, Kelly Nascimento, maar toen haar vader voor New York Cosmos ging voetballen, verhuisde ze mee naar de VS en ging daar nooit meer weg. Op school volgde ze kunstonderwijs en toen ze afstudeerde ging ze aan de slag als fotografe en documentairemaakster. Tijdens het WK van 2014 in haar vaderland Brazilië draaide ze al een documentaire rond haar vader, toen overal druk gefêteerd. En nu is er een tweede voetbalfilm van haar hand, al heeft Kelly Nascimento- DeLuca, inmiddels moeder van vier, niks met voetbal, legde ze in The Guardian uit. Begin december verschenen in haar land de eerste berichten over een nieuwe documentaire. Die belicht de strijd van vrouwen; Kelly is een voorvechtster van vrouwenrechten, in het voetbal en per uitbreiding de topsport. De oorlogstitel Warrior Women is niet toevallig gekozen. Uit interviews die ze afnam voor de documentaire met onder anderen de Amerikaanse Alex Morgan, de Braziliaanse Marta, Neymar en tennisvedette Billie Jean King blijkt hoe moeilijk die strijd is. Ook in haar vaderland, dat niet alleen racistisch is, ontdekte ze, maar ook macho. U moet er maar eens wat uitspraken van president Jair Bolsonaro op naslaan. De documentaire is nu af, al hing die aan een zijden draadje: het duurde een jaar voor ze de financiering rond kreeg. De hulp daarvoor kwam uit het voetbal, de Kameroense voetballer Stéphane Mbia was één van de eerste geldschieters. Ankerpunt in een film vol getuigenissen over de complexe wereld van vrouwen, is het verhaal van voetbalster Lais Araújo en de ups en downs in haar carrière. Ze komt uit Salvador, werd er ontdekt door Kelly's schoonbroer, maar moest naar de VS komen en in Florida uitblinken om in eigen land te worden erkend. Toen Kelly haar volgde, ontdekte ze de racistische én seksistische kant - Lais is zwart - van Brazilië. Ze besefte dat haar leven er heel anders had kunnen uitzien, mocht haar vader niet zo'n uitzonderlijk voetbaltalent zijn geweest...