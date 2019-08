Dodi Lukebakio voetbalt vanaf dit seizoen aan de zijde van Dedryck Boyata bij Hertha BSC. De Bundesligaclub neemt de 21-jarige winger over van het Engelse Watford. Met de transfer is, zo bevestigen diverse bronnen, een bedrag van 20 miljoen euro gemoeid.

Lukebakio werd vorig seizoen door Watford uitgeleend aan Fortuna Düsseldorf. Daar blonk de Belgische belofte-international, een jeugdproduct van Anderlecht, uit met 14 goals en 5 assists in 34 wedstrijden. Lukebakio was er ploegmaat van Benito Raman, die zijn sterke seizoen verzilverde met een transfer naar Schalke 04. Bij Hertha ondertekende de Assenaar een 'langdurig contract'. Hij krijgt er rugnummer 28.

De aanvaller viel onlangs ook te bewonderen op het EK U21 in Italië. Hij kreeg in het verleden een aantal keer zijn kans in het A-team van RSCA, maar koos al snel voor een verhuur aan Toulouse. Na een drama met de papieren moest hij daar echter eerst een halfjaar van de zijlijn toekijken. Na Nieuwjaar speelde Lukebakio toen ook maar vijf wedstrijden.