Cercle Brugge-doelman Miguel Van Damme is in de nacht van maandag op dinsdag overleden aan de gevolgen van leukemie. Hij werd 28 jaar. Dat meldt zijn vrouw Kyana Dobbelaere op Instagram.

De West-Vlaming streed al meer dan vijf jaar tegen leukemie. In juni 2016 werden voor het eerst kankercellen aangetroffen in zijn lichaam. Zijn optimisme in de strijd tegen de ziekte raakte velen.

'Onze allerliefste schat, papa is vannacht naar zijn laatste match vertrokken, een match die niet meer te winnen valt', aldus Kyana Dobbelaere, die in mei 2021 beviel van hun dochter Camille. 'Je bent heel langzaam van ons heengegaan, toch deed je het weer op je eigen manier¿ IJzersterk. Je hebt gevochten als een leeuw. We zijn zo dankbaar voor wie je was. Een voorbeeld voor velen. Je hebt me laten inzien dat opgeven niet bestaat, ook al was er maar dat ene kleine sprankeltje slaagkans, telkens weer opnieuw kwam je er te boven. Rust nu maar schat, je hebt het meer dan verdiend, je bent nu verlost van alle pijn. We zien je ontzettend graag. Dikke knuffel van je twee meisjes. Tot later.'

'Met het grootste verdriet melden we dat onze vriend en ploegmaat Miguel Van Damme z'n lange en ongelijke strijd tegen leukemie heeft gestreden', reageert Cercle Brugge, waarvoor hij op het hoogste niveau debuteerde in 2014. Hij zou uiteindelijk 44 keer onder de lat staan bij de Vereniging. 'Woorden schieten tekort om te beschrijven wat we voelen, ook al wisten we dat het al een tijdje minder goed ging. Vandaag is een ontzettend moeilijke dag in de bijna 123-jarige geschiedenis van Cercle Brugge. Onze gedachten gaan in de eerste plaats naar z'n vrouw Kyana, z'n dochtertje Camille, de ouders van Miguel, z'n zus Francesca maar ook naar zijn vele vrienden en familie.'

'Miguel, jouw doorzettingsvermogen en kracht om er telkens (opnieuw) voor te gaan, tegenslag na tegenslag, was bewonderenswaardig. Je bent een toonbeeld van positivisme, volharding en vechtlust. Een inspiratiebron voor iedereen die strijdt. Voor eeuwig in ons groen-zwart hart, #16.'

