RSC Anderlecht heeft zichzelf in de voet geschoten op de 22e speeldag van de Jupiler Pro League. Het domineerde zondagavond tegen Standard, maar liet zich in de slotminuten de kaas van het brood eten (1-1).

De Brusselaars moeten de derde plaats in het klassement aan Antwerp laten en staan nu vierde met 39 punten. De Luikenaars, veertiende met 24 punten, blijven ondanks het punt maar net boven de degradatiezone hangen.

Het was thuisspeler Yari Verschaeren (32.) die de debatten opende in het Lotto Park. Hij legde een subtiel steekballetje van Joshua Zirkzee koelbloedig weg achter Arnaud Bodart. De Rouches, met wintertransfers Gilles Dewaele, Mathieu Cafaro en Renaud Emond meteen in de basis, konden daar nauwelijks iets tegenover zetten.

Ook na de onderbreking bleek Standard aanvankelijk niet in staat om doelrijpe kansen bij elkaar te voetballen. Anderlecht verzuimde op zijn beurt om de match in een definitieve plooi te leggen: Zirkzee zag zijn poging halverwege de tweede helft gestuit door Bodart. Dat brak de Mauves nog zuur op toen de ingevallen Denis Dragus (86.) Hendrik Van Crombrugge omspeelde en te grazen nam vanuit een scherpe hoek na een slechte terugspeelbal van Sergio Gomez.

Eerder op zondag smeerde Antwerp op de eigen Bosuil Charleroi een 3-0 nederlaag aan en nam Cercle Brugge am Kehrweg de maat van een door corona gehavend Eupen met 0-2. Racing Genk en rode lantaarn Beerschot sluiten de speeldag af in de Cegeka Arena om 21 uur.

Seraing en competitieleider Union Sint-Gillis hervatten dinsdagavond de tweede helft van hun zaterdagwedstrijd, die bij een 0-2 stand gestaakt werd. De dichte mist zorgde ervoor dat voetballen onmogelijk was.

