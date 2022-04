Dominik Thalhammer trok Cercle Brugge vanuit een uitzichtloze positie naar de middenmoot. Met een zeer duidelijke filosofie. Die legt hij gedetailleerd uit in Sport/Voetbalmagazine.

Toen Dominik Thalhammer eind november trainer werd van Cercle Brugge hingen er veel vraagtekens rond deze aanstelling. Omdat hij onder meer de Oostenrijkse nationale vrouwenploeg had getraind. Maar onder de Oostenrijker pakte Cercle meer dan 60 procent van de punten. Zijn filosofie is simpel: hoog pressen, de bal zo snel mogelijk heroveren. 'Omdat je met pressing een wedstrijd actief kan beïnvloeden', zegt Thalhammer. 'Mijn uitgangspunt bij Cercle was heel simpel: het moet moeilijk zijn om tegen ons te spelen, je moet niet wachten op wat de tegenstander gaat doen, je moet de tegenstander door je manier van voetballen stress bezorgen.'

Heel zijn trainingen stemt hij daarop af. 'We werken voortdurend aan de manier waarop we willen spelen', zegt Thalhammer. 'Er gaat geen dag voorbij of die pressing wordt er in geslepen. Je moet daar echt het accent op leggen, anders zijn ze het vergeten. Als je een week die principes van pressing links laat liggen, mag je herbeginnen. Dat is bijvoorbeeld het probleem als spelers terugkeren van de nationale ploeg: daar hebben ze op een andere manier gespeeld en moeten ze de knop weer omdraaien.'

Het moet in de toekomst allemaal geperfectioneerd worden: 'Cercle kan nog op alle domeinen beter worden. In de acties, in de duels, in de manier waarop je die pressing omzet. Ook nederlagen horen daarbij. Het helpt je om als team verder te groeien. Steeds meer ploegen passen zich met een bepaalde strategie aan Cercle aan. Dat is nieuw. Alleen moeten wij nu tegenover die strategie een andere strategie vinden. Dat is zo spannend aan het voetbal. Antwoorden vinden op nieuwe vragen die zich stellen.'

