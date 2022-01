Cercle is aan een ongelooflijke reeks bezig. De vereniging telt na acht wedstrijden een verbluffende 21/24. Dat is in grote mate te danken aan nieuwe coach Dominik Thalhammer.

Door Frank Buyse (KW.be)

Vanderhaeghe out, Thalhammer in en zie, Cercle Brugge zette meteen een onwaarschijnlijke reeks neer. Zelfs Club Brugge en Anderlecht, vorige woensdag in eigen huis weggespeeld, gingen voor de bijl. Getekend Dominik Thalhammer. Toch? Een man met een plan. 'Ook na de successen moeten we nu scherp blijven.'

Maar de tot eind november onbekende 52-jarige Oostenrijker Dominik Thalhammer bleef ondanks zijn verbluffende reeks van 21 op 24 - de zege tegen KV Mechelen mag nog op conto van Yves Vanderhaeghe - opvallend in de schaduw. De In een uitgebreid gesprek met de Krant van West-Vlaanderen hij het onder meer over...

... Yves Vanderhaeghe

'De beslissing was gevallen. Sneu voor Yves natuurlijk, maar ik had daar niets mee te maken, ik probeerde er zo professioneel mogelijk mee om te gaan. Maar het was ook niet zó uitzonderlijk, net daarvoor bijvoorbeeld werd Daniel Farke, de coach van Norwich City, enkele uren na zijn eerste zege in de Premier League ontslagen.'

'Ik voelde op mijn presentatie wel enig negativisme. In mijn eerste gesprek met de spelersgroep heb ik met geen woord verwezen naar Yves, ik legde liever mijn visie en onze doelstellingen uit. Ik moet zeggen dat ik dan weer vanuit de spelersgroep geen negatieve houding zag, het was eerder de buitenwereld, de sociale media.'

... discipline

'Dat vind ik heel belangrijk. Een speler die te laat komt, dat kan impact hebben op de groep. En wie niet stipt is naast het veld, zal het ook niet zijn op het veld. Ik moet zeggen dat we de laatste weken geen boetes meer hebben moeten geven.'

... de steile opmars van Cercle

'Een 10de, 11de plaats is de ambitie van het bestuur, maar dat we het zo snel neerzetten... Al wist ik dat er hier best veel kwaliteit zat. Maar het is nu ook niet zo dat het nu gemakkelijker wordt.

'Integendeel: het wordt moeilijker. Ook na de successen moeten we nu scherp blijven. Daarom was ik ook zo streng na de zege op Eupen, onze slechtste match. En daarom haalde ik gisteren nog foto's boven van verschillende deuren en vroeg ik de spelers welke deur ze wilden openen. De deur van tevredenheid? Die van de vooruitgang?'

... de top 8?

'Wil je mij nu laten zeggen dat dat onze volgende ambitie moet zijn? (lacht) Neen dus. De doelstelling blijft in eerste instantie het behoud. Of we nu al genoeg punten hebben? We'll see, in het voetbal kan het snel gaan.'

Lees het volledige interview met de Oostenrijkse trainer van Cercle op KW.be.

