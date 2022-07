De Oostenrijkse coach staat na een geslaagd debuut voor zijn tweede seizoen bij de vereniging. De Krant van West-Vlaanderen schotelde hem enkele quotes voor om de T1 beter te leren kennen.

1. 'Ik wil de bal negentig minuten hebben. Als ik de bal niet heb, ga ik hoog pressen omdat ik de bal wil.' (Pep Guardiola)

Dominik Thalhammer: 'Eerst en vooral: wij hebben geen probleem als we de bal niét hebben, want we zijn een team dat niet alleen zo hoog mogelijk druk zet maar ook echt jaagt om de bal zo snel mogelijk te recupereren. Niet om de bal te hebben en op te bouwen, maar om na de balrecuperatie zo snel mogelijk te scoren. Om binnen de zeven, acht, negen seconden een doelpoging te ondernemen.'

'Vorig seizoen waren we het beste pressingteam in België. De volgende stap is dat we ook in de omschakeling tot de beste teams gaan behoren. Daar kunnen we nog beter in worden en daarom zijn we nu extreem op die details aan het werken. Alleen naar het resultaat kijken, is oppervlakkig. Wij kijken ook naar het proces en meten de verbetering en de kwaliteit van ons spel aan de hand van KPI's, Key Performance Indicators. Zoals: hoe lang duurde het alvorens we de bal konden recupereren en hoe lang duurde het daarna alvorens we een doelpoging konden ondernemen?'

'Veel teams in België spelen met een mandekkingssysteem. Wat wij doen, is heel anders. Wij zijn heel jong en beschikken niet over de individuele kwaliteit van de topclubs, wij moeten sterk zijn als team en dat almaar verder ontwikkelen.'

2. 'Geld is geen garantie op succes.' (José Mourinho)

Thalhammer: 'Neen. Ik denk wel dat je de waarschijnlijkheid ermee kunt verhogen. Maar eerst en vooral moet je succes definiëren. Voor Mourinho is dat alleen maar titels winnen, denk ik. Voor mij is succes ook mensen ontwikkelen. Visie is heel belangrijk voor een team en voor mij is dat: wat inspireert de spelers om hier elke dag te komen? Het geld, natuurlijk, maar er is meer: bij ons is dat de visie om het beste pressingteam en het beste transitieteam te zijn. Het moet verschrikkelijk zijn om tegen ons te spelen.'

3. 'Het is tegenwoordig mode om iedereen naar zijn mening te vragen. De zogenaamde experts. Of ze er echt verstand van hebben, doet er niet toe. Als ze maar wat roepen.' (Willem van Hanegem)

Thalhammer: 'Ik begrijp die zogenaamde experts ook wel: ze moeten entertainen en krantenkoppen leveren. Op persconferenties voel ik dat bijna niemand geïnteresseerd is in de details van de wedstrijd. Je moet daar als coach mee omgaan en dat lukt mij nu beter dan in het begin. Ik vermijd sociale media, want die zijn soms heel brutaal, wat ook vervelend kan zijn voor je familie. Online kunnen ze je echt afmaken. Ik denk dat het een maatschappelijk probleem is, want je ziet het ook in de politiek. Meestal beschikken ze over onvoldoende informatie om te oordelen. Het is ook niet omdat je verloor dat je een foute keuze maakte en dat het met een andere beslissing beter zou geweest zijn. Dat kun je niet bewijzen. Hoe dan ook: je probeert vooraf de beste beslissing te nemen en nadien eruit te leren.'

