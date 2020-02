De tactiek van AS Roma verraste KAA Gent zeker niet, maar de Italianen profiteerden wel van de plankenkoorts bij de Buffalo's. Thorup en zijn jongens konden nadien, ondanks de vele kansen, de Romeinse omwallingen niet meer doorbreken. Hoe kwam dat?

Paulo Fonseca wijzigde zijn ploeg opnieuw op vijf plaatsen na de zwakke prestatie van afgelopen weekend tegen Atalanta Bergamo (2-1-verlies). Opnieuw een teken dat de Portugees zoekende is om zijn ploeg weer op de rails te krijgen. Het defensieve duo Fazio - Smalling bleef staan, Spinazzola verhuisde naar de andere kant, zodat Kolarov zijn vaste stek op de linksachter innam. Op het middenveld kreeg Cristante de voorkeur op Mancini, ook de meer defensieve Veretout mocht starten ten nadele van Henrich Mchitarjan. Tot slot kreeg Barça-huurling Carles Pérez zijn eerste basisplaats na drie degelijke invalbeurten.

Ook aan de kant van AA Gent enkele verrassende namen. Laurent Depoitre mocht meteen starten na drie weken afwezigheid en op de rechtsachter haalde de ervaring van Lustig - die na de winterstop nog maar één keer in actie kwam - het van de offensieve impact van Castro Montes.

Lees verder onder de opstelling.

© gf

Stress boven tactiek

In de tactiek van AS Roma (die we in het magazine uitgebreid analiseerden) zorgden die andere namen voor weinig veranderingen. De giallorossi bleven zoals al het hele seizoen opbouwen met drie achterin, doordat verdedigende middenvelder Cristante uitzakte, en probeerden via hun dubbele flanken Dzeko te bedienen. Gent wou met zijn ruit op het midden centraal overwicht creëren en de ruimte op de flank benutten.

De 3-4-3 in de opbouw bij AS Roma tegenover de ruit en de spitsen ervoor van AA Gent. © Sporza

Maar de personeelswijzingen hadden al snel een impact op het verloop van de match. De stress bleek de Buffalo's parten te spelen. Mohammadi was het noorden kwijt en Lustig, de meest ervaren van allemaal, verspeelde de bal simpel. De verrassende naam aan de andere kant, Carles Pérez, glipte door de buitenspelval en profiteerde maximaal.

De eerste 25 minuten kreeg KAA Gent nauwelijks een poot aan de grond. Niet omdat Roma hen echt onder druk zette, maar bij de Buffalo's ging het aan de bal gewoon te vaak fout. De troepen van Paulo Fonseca probeerden hun wapen, de flankaanvallen, wel maximaal uit te spelen. De snelle Spinazzola stelde Kums en Mohammadi regelmatig voor het dilemma wie de rechtsback moest oppikken en kon enkele gevaarlijke voorzetten in de box droppen.

Spinazzola heeft tijd en ruimte om een ploegmaat in de box te vinden omdat noch Kums noch Mohammadi hem kunnen opvangen. © Sporza

Op het half uur leek Gent eindelijk wat in zijn normale doen te komen, maar een echte aanval in elkaar boksen, bleef moeilijk. Roma probeerde namelijk steeds de ruimtes rond te bal klein te houden en wanneer er toch ingespeeld werd, fel door te dekken.

Lustig wordt meteen opgesloten. De ruimtes liggen aan de andere kant, maar zijn moeilijk te bereiken. © Sporza

De oplossing? Zo snel mogelijk uit de druk spelen en de lopende mensen in de ruimte zoeken. Dat lukt het makkelijkst in de omschakeling, zoals geweten hét zwakke punt bij Roma. En daar slaagde AA Gent in de eerste helft tot drie keer toe erg goed in, maar Vadis maakte even vaak de foute keuze.

Na een omschakelingsmoment sluit Roma één kant af. Kums neemt slim de rechtsachter mee en legt de ruimte open voor Bezus. Vadis maakt een andere keuze. © Sporza

Eindelijk voetbal, maar geen goals meer

Na de rust tapte Gent uit een ander vaatje. Veel meer kwaliteit aan de bal en ook eindelijk hoge druk om de opbouw van Roma te verstoren. Dat leverde een resem kansen op, voornamelijk schoten van rond de zestienmeter. Maar de keerzijde van het meer dominante spel: Roma zakte lager in waardoor er minder ruimte kwam om te counteren. Gent werd verplicht om het via de flanken of met afstandsschoten te proberen. Lustig en Mohammadi konden zich echter nauwelijks doorzetten omdat Roma hen laag opving. De giallorossi verbloemden zo hun zwakste plek, de ruimte in de rug, en probeerden zelf gevaarlijk te zijn op de tegenaanval.

De overlap van Mohammadi zorgt ervoor dat Kums net genoeg ruimte heeft om een voorzet richting Depoitre te trappen. De grootste kans voor AA Gent. © Sporza

Het grootste Romeinse gevaar kwam nog op stilstaande fases, waar Gent nochtans voor gewaarschuwd was. Eén man moesten de Buffalo's in de gaten houden: de 194 centimer grote Chris Smalling, meestal in de tweede zone. Na zeven minuten verloor Lustig hem al uit het oog op een vrijschop, maar ook in de tweede helft kregen de Italianen nog twee goede mogelijkheden op vrijschop. Eén keer bracht Kaminski redding, één keer de lijnrechter.

Smalling duikt zoals altijd op in de tweede zone, maar komt toch bijna tot scoren. © Sporza

Op de honger blijven zitten

AA Gent betaalde de zenuwen van de eerste twintig minuten cash tegen een tactisch weinig verrassend AS Roma. Door de vroege 1-0 konden de Italianen veel meer behouden gaan spelen, de ruimtes kleiner houden en de gevaarlijkste counters voorkomen. Gent vond in de tweede helft wel af en toe een oplossing, maar het ontbrak aan vernuft om de ruimte op de flanken en tussen de lijnen te benutten. Een AA Gent op niveau had meer kunnen uitrichten tegen dit AS Roma. Gelukkig is er nog een terugwedstrijd.

Beelden: Sporza

Paulo Fonseca wijzigde zijn ploeg opnieuw op vijf plaatsen na de zwakke prestatie van afgelopen weekend tegen Atalanta Bergamo (2-1-verlies). Opnieuw een teken dat de Portugees zoekende is om zijn ploeg weer op de rails te krijgen. Het defensieve duo Fazio - Smalling bleef staan, Spinazzola verhuisde naar de andere kant, zodat Kolarov zijn vaste stek op de linksachter innam. Op het middenveld kreeg Cristante de voorkeur op Mancini, ook de meer defensieve Veretout mocht starten ten nadele van Henrich Mchitarjan. Tot slot kreeg Barça-huurling Carles Pérez zijn eerste basisplaats na drie degelijke invalbeurten.Ook aan de kant van AA Gent enkele verrassende namen. Laurent Depoitre mocht meteen starten na drie weken afwezigheid en op de rechtsachter haalde de ervaring van Lustig - die na de winterstop nog maar één keer in actie kwam - het van de offensieve impact van Castro Montes. Lees verder onder de opstelling.Stress boven tactiekIn de tactiek van AS Roma (die we in het magazine uitgebreid analiseerden) zorgden die andere namen voor weinig veranderingen. De giallorossi bleven zoals al het hele seizoen opbouwen met drie achterin, doordat verdedigende middenvelder Cristante uitzakte, en probeerden via hun dubbele flanken Dzeko te bedienen. Gent wou met zijn ruit op het midden centraal overwicht creëren en de ruimte op de flank benutten.Maar de personeelswijzingen hadden al snel een impact op het verloop van de match. De stress bleek de Buffalo's parten te spelen. Mohammadi was het noorden kwijt en Lustig, de meest ervaren van allemaal, verspeelde de bal simpel. De verrassende naam aan de andere kant, Carles Pérez, glipte door de buitenspelval en profiteerde maximaal.De eerste 25 minuten kreeg KAA Gent nauwelijks een poot aan de grond. Niet omdat Roma hen echt onder druk zette, maar bij de Buffalo's ging het aan de bal gewoon te vaak fout. De troepen van Paulo Fonseca probeerden hun wapen, de flankaanvallen, wel maximaal uit te spelen. De snelle Spinazzola stelde Kums en Mohammadi regelmatig voor het dilemma wie de rechtsback moest oppikken en kon enkele gevaarlijke voorzetten in de box droppen.Op het half uur leek Gent eindelijk wat in zijn normale doen te komen, maar een echte aanval in elkaar boksen, bleef moeilijk. Roma probeerde namelijk steeds de ruimtes rond te bal klein te houden en wanneer er toch ingespeeld werd, fel door te dekken. De oplossing? Zo snel mogelijk uit de druk spelen en de lopende mensen in de ruimte zoeken. Dat lukt het makkelijkst in de omschakeling, zoals geweten hét zwakke punt bij Roma. En daar slaagde AA Gent in de eerste helft tot drie keer toe erg goed in, maar Vadis maakte even vaak de foute keuze. Eindelijk voetbal, maar geen goals meerNa de rust tapte Gent uit een ander vaatje. Veel meer kwaliteit aan de bal en ook eindelijk hoge druk om de opbouw van Roma te verstoren. Dat leverde een resem kansen op, voornamelijk schoten van rond de zestienmeter. Maar de keerzijde van het meer dominante spel: Roma zakte lager in waardoor er minder ruimte kwam om te counteren. Gent werd verplicht om het via de flanken of met afstandsschoten te proberen. Lustig en Mohammadi konden zich echter nauwelijks doorzetten omdat Roma hen laag opving. De giallorossi verbloemden zo hun zwakste plek, de ruimte in de rug, en probeerden zelf gevaarlijk te zijn op de tegenaanval. Het grootste Romeinse gevaar kwam nog op stilstaande fases, waar Gent nochtans voor gewaarschuwd was. Eén man moesten de Buffalo's in de gaten houden: de 194 centimer grote Chris Smalling, meestal in de tweede zone. Na zeven minuten verloor Lustig hem al uit het oog op een vrijschop, maar ook in de tweede helft kregen de Italianen nog twee goede mogelijkheden op vrijschop. Eén keer bracht Kaminski redding, één keer de lijnrechter.Op de honger blijven zittenAA Gent betaalde de zenuwen van de eerste twintig minuten cash tegen een tactisch weinig verrassend AS Roma. Door de vroege 1-0 konden de Italianen veel meer behouden gaan spelen, de ruimtes kleiner houden en de gevaarlijkste counters voorkomen. Gent vond in de tweede helft wel af en toe een oplossing, maar het ontbrak aan vernuft om de ruimte op de flanken en tussen de lijnen te benutten. Een AA Gent op niveau had meer kunnen uitrichten tegen dit AS Roma. Gelukkig is er nog een terugwedstrijd.Beelden: Sporza