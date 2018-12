Dossier stadionbouw: 'Het voetbal moet zich beter verkopen'

Het idee om af te spreken in het Koning Boudewijnstadion laten we snel varen, wegens het ontbreken van een geschikte plaats om nog maar een koffie te drinken. ' Eden Hazard kon destijds niet anders dan het stadion verlaten om een hamburger te gaan halen', zegt Willem De Bock fijntjes. 'Maar het spreekt voor zich dat je daar in een modern stadion niet voor naar buiten hoeft te gaan.' Het is niet het enige probleem. 'Wie het kan weten, vertelt mij dat voor een stadion van die omvang zo'n 150 stewards nodig zijn om alles in goede banen te leiden, maar voor het Koning Boudewijnstadion zijn er 400 nodig, omdat het gebouwd is met catacomben en labyrinten en het eigenlijk niet doenbaar is om het te beveiligen. Dat zijn de toestanden waarin we momenteel in dit land zitten.'

