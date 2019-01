Dossiers Wesley en Leko op tafel: Club Brugge bereidt de toekomst voor

Hij stond haast óp het veld, Ivan Leko, zondagnamiddag, toen scheidsrechter JonathanLardot voor de tweede keer naar de stip wees. Niet uit enthousiasme, maar uit woede, vanwege de interactie tussen Hans Vanaken en Wesley. Vanaken had een tiental minuten eerder Club al via strafschop gelijk gebracht, en klampte nu de Braziliaan aan. Of die zin had om de strafschop te nemen? Wesley, de hele middag al niet echt goed in de match, knikte en raapte de bal op om vervolgens kalm de penalty om te zetten.

...