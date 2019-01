Dribbelkont Manuel Benson: 'De JPL is geen plek om filmpjes van YouTube na te bootsen'

Het Nieuwsblad rekende half november uit dat Manuel Benson de meest bedrijvige dribbelaar is van de competitie. Hij zat toen aan 11,75 dribbels per match, betere cijfers dan Mehdi Carcela en Nana Ampomah.

'Leuk om te horen', reageert de winger van Mouscron in een interview met Sport/Voetbalmagazine. 'Maar eerlijk? Ik doe alles op instinct. En wat mij betreft moet je enkel dribbelen om uit een hachelijke situatie te komen of omdat het de ploeg iets kan opleveren. De Jupiler Pro League is geen plek om filmpjes van YouTube na te bootsen. Ik zal dus nooit zomaar show verkopen of iemand uitdagen. Dat is vragen om problemen. Je moet dan niet versteld staan dat een speler jou naar het ziekenhuis tackelt.'

Heeft hij begrip voor de soms harde aanpak van zijn rechtstreekse tegenstander? 'Ik weet wat er vroeger gezegd werd over mij: als je Benson aanpakt, dan verdwijnt hij uit de match', antwoordt de speler. 'Dat klopt dus niet meer. Zolang ik overeind kom, zal ik altijd in mijn match zitten. Ik erger mij niet langer aan verdedigers die mij vanaf de eerste minuut op de hielen zitten of mij zwaar aanpakken terwijl de bal niet meer bespeelbaar is. Ik ben al lang blij als ik levend het veld mag verlaten. Bij sommige acties weet ik: had ik mijn voet gezet of was ik doorgelopen, dan was het gedaan met mij.'

Het is dikwijls ook een psychologisch spelletje, beseft Benson, uitgeleend door KRC Genk: 'Als de verdediger begint te twijfelen, veel fouten maakt of je net iets meer ruimte geeft, weet je dat je gewonnen hebt. Dan moet je hem blijven bestoken. Maar het belangrijkste is hoe je jezelf voelt. Ben ik honderd procent, dan maakt het niet uit of mijn verdediger al dan niet in vorm is.'

Denkt hij nog aan een terugkeer naar Genk? 'In het voetbal krijg je nooit garanties. Ik weet alleen dat Genk nog in mij gelooft. Na elke wedstrijd nemen ze contact met mij op voor een briefing over mijn wedstrijd. Zou Genk tijd in mij steken mochten ze niet met mij inzitten? Ik moet nu tonen dat mijn huurperiode in Moeskroen mij iets heeft bijgebracht en dat ik binnen enkele jaren een meerwaarde kan zijn voor Genk,' besluit de winger.