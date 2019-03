Drie jaar eersteklassevoetbal in Eupen: 'Hier kan iedereen zichzelf zijn'

Zes jaar geleden belandde Hendrik Van Crombrugge (25) bij Eupen, dat hem een reddingsboei toegooide toen hij bij STVV op een zijspoor was beland. Vier jaar geleden tekende ook Siebe Blondelle (32) na omzwervingen langs RAEC Mons en Waasland-Beveren in de Oostkantons. Samen maakten ze de promotie naar eerste mee, en dwongen ze drie weken geleden voor de derde keer het behoud af, dit keer op het veld van KV Oostende. Ze deden dat samen met kapitein Luis García, die een jaar na Van Crombrugge arriveerde. Reservedoelman Babacar Niasse en aanvaller Eric Ocansey, die in Oostende niet speelden, zijn er ook al van in tweede klasse bij.

...