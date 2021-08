Drievoudig Gouden Schoen Wilfried Van Moer is op 76-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn ex-club Antwerp.

Wilfried Van Moer is dinsdag op 76-jarige-leeftijd in het ziekenhuis van Leuven overleden. Dat meldt zijn ex-club Antwerp. Maandag zou de voormalige Rode Duivel door een hersenbloeding getroffen zijn.

De "Kleine Generaal" drukte in de jaren 1960 en 1970 nadrukkelijk zijn stempel op het Belgische voetbal en behoort tot de grootste spelers uit de vaderlandse voetbalgeschiedenis. Van Moer won in zijn carrière driemaal de Gouden Schoen (1966, 1969 en 1970) en telt 57 caps bij de Rode Duivels. Als middenvelder verdedigde hij de kleuren van zijn jeugdclub Beveren (1961-1965 en 1980-1982), Antwerp (1965-1968), Standard (1968-1976), Beringen (1976-1980) en Sint-Truiden (1982-1984).

Van Moer werd op 1 maart 1945 geboren in Beveren. Hij doorloopt de jeugdreeksen bij het plaatselijke SK Beveren, en debuteert op 16-jarige leeftijd in de eerste ploeg, die op dat moment in de lagere nationale reeksen voetbalt. In 1965 versiert Van Moer een transfer naar eersteklasser Antwerp, waar hij meteen uitgroeit tot vaste pion. Het jaar nadien wint hij zijn eerste Gouden Schoen. In 1968 verkast de middenvelder naar Standard, waar hij zijn grootste successen behaalt. Aan de boorden van de Maas verovert Van Moer drie landstitels op rij (1969, 1970 en 1971) en gaat hij tweemaal met de Gouden Schoen (1969 en 1970) aan de haal. De volgende seizoenen gooien verschillende blessures roet in het eten, waardoor de Oost-Vlaming niet meer het hoge niveau kan halen.

In 1976 zet hij daarom een stap terug naar Beringen, dat tegen de degradatie moet knokken. Toch laat Van Moer zich nog opmerken, en in 1980 keert hij voor twee jaar terug naar Beveren. In zijn oude club imponeert de ervaren middenvelder, met dat jaar een vierde plek in het referendum van Europees voetballer van het jaar tot gevolg.

Van Moer trekt in 1984 naar Sint-Truiden. Bij de tweedeklasser is hij speler-trainer. Twee jaar nadien maakt hij een einde aan zijn loopbaan.

Van Moer telt in zijn carrière 57 caps bij de Rode Duivels waarin hij negen doelpunten scoort. Hij maakt zijn debuut op 22 oktober 1966 in de met 1-0 gewonnen vriendschappelijke wedstrijd tegen Zwitserland. Hij speelt voor zijn land op het WK 1970 in Mexico (exit in de eerste ronde), het EK 1980 (verliezend finalist) en het WK 1982 in Spanje (exit in de tweede ronde). Op die eindronde kwam van Moer, in de met 3-0 verloren partij tegen Polen, voor het laatst in actie met de nationale ploeg.

Na zijn actieve voetballersbestaan begint Van Moer aan een trainerscarrière - evenwel zonder hetzelfde grote succes als speler. Met Beveren traint hij een seizoen een eersteklasser. Voorts is hij aan de slag bij Assent en KTH Diest uit de lagere reeksen.

In 1995 krijgt hij de functie van assistent bij de nationale ploeg van toenmalig bondscoach Paul Van Himst. Toen Van Himst na het missen van het EK 1996 moest vertrekken, nam Van Moer -voor slechts enkele maanden- over.

Nadien trekt hij zich terug uit de actieve voetbalwereld. Wel woont Van Moer geregeld als 'supporter' een wedstrijd van zijn ex-team Standard bij.

Belgische voetbalwereld reageert verslagen

Het overlijden van Wilfried Van Moer zorgt voor verslagen reacties op Twitter. Een overzicht.

Steven Defour: "RIP legend. De kleine generaal"

Franky Van der Elst: "Wilfried Van Moer (76) overleden. Moeilijk te geloven. Één van de beste ooit uit onze Belgische voetbalgeschiedenis."

Michel Verschueren: "Een man met wereldklasse. RIP Wilfried. Innige deelneming aan de familie en ontelbare vrienden. Bedankt voor alles Wilfried. We zullen je nooit vergeten."

KRC Genk: "Legende van het Belgisch voetbal. De hele KRC Genk-familie leeft mee met de familie en vrienden van Wilfried Van Moer (76)."

Antwerp: "Met grote droefenis vernemen we het overlijden van oud-speler Wilfried Van Moer. Slaap zacht, kleine generaal. Royal Antwerp Football Club wenst de familie en vrienden veel sterkte toe."

Waasland-Beveren: "Waasland-Beveren wil graag haar medeleven betuigen aan de familie en vrienden van clubicoon Wilfried Van Moer. We zullen de prestaties van Wilfried als lid van de "gouden generatie" nooit vergeten! Rust zacht."

Philippe Vande Walle: "Ik had de eer om met deze legende van het Belgische voetbal samen te werken. Zijn talent gekoppeld aan zijn bescheidenheid maakte van hem een GROTE MENEER. RIP Wilfried Van Moer."

