'Er is niemand die niet meer achter de coach staat', aldus Birger Verstraete vrijdag in een interview. Waarmee hij bedoelt: alle spelers steunen Brian Priske. Hoe dat in de bestuurskamer zit, is een ander paar mouwen. De match van zondag in het Lotto Park wordt alweer cruciaal. Verliest The Great Old, dan kan KAA Gent tot op 1 punt komen en wordt een 9 op 9 in de drie resterende matchen zo goed als een must om de Champions play-offs te halen. In een club waar het regelmatig dondert achter de schermen, is dat geen evidentie.Bij Anderlecht zit er, met de verplaatsing naar Gent op de volgende speeldag in het achterhoofd, evenveel druk op de ketel. Kompany moet puzzelen in de verdediging, want Wesley Hoedt is geschorst en Hannes Delcroix en Zeno Debast zijn nog niet wedstrijdfit. De verwachting is dat Lissandro Magallán een centraal duo vormt met Killian Sardella. Aan hen om topschutter Michael Frey uit de match te houden. (Steve Van Herpe)Ver van de dominantie die werd verwacht met de aanstelling van Bernd Storck, ontvangt KRC Genk de buren van STVV in de laatste rechte lijn voor play-off 2. Op zes punten van de Genkenaars, zijn de Kanaries een van de ploegen in vorm van de laatste weken. Met dank aan een niet snel te omspelen verdediging die verstrekt werd met de Luikenaar Ameen Al-Dakhil in januari. Beide teams worden gekenmerkt door Duitse coaches met duidelijke ideeën. Storck wil de bal in zijn minutieus uitgewerkte positionering, terwijl Bernd Hollerbach die volledig aan de tegenstander laat. Hij zet liever een blok neer met Christian Brüls die meteen de tegenaanval moet opzetten. Zo'n combinatie zou weleens een erg leuke wedstrijd kunnen opleveren en een derby kruidt dat nog meer. (Guillaume Gautier)Wees dezer dagen maar eens een supporter van Chelsea. Sportief loopt het wel goed, maar daarbuiten... Daar leek het een en al chaos de afgelopen week. Eerst wou eigenaar Roman Abramovitsj door de dreigende sancties naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne zo snel mogelijk af van de club. Voor meer dan 3 miljard euro werd de club te koop gesteld, maar toen volgden de sancties alsnog. Geen verkoop, geen losse ticketverkoop en geen nieuwe contracten zijn het harde verdict voor de club. Gelukkig kreeg de club nog toestemming om te spelen, zondag tegen Newcastle United. En daar lijkt het stilaan opnieuw rustig te worden. Na de forse investeringen in januari is geen enkele club in de PL langer ongeslagen dan de Magpies. Daardoor is het ook in enkele weken tijd uit de degradatiezorgen geraakt en kan het nieuwe tijdperk eindelijk aanbreken. Zet het die sterke opmars voort of haalt Chelsea eens zwaar uit om de chaos wat uit het team te verdrijven? (Gert Segers)Dat Remco Evenepoel bij de wereldtop in het tijdrijden behoort, net onder wereldkampioen Filippo Ganna, bewees hij al meermaals, zoals op het WK in Brugge (brons) en ook in de openingstijdrit in Tirreno-Adriatico, waar hij alleen de Italiaan moest voorlaten. Dat hij ook op middellange niet al te zware, beklimmingen meer dan zijn mannetje kan staan, is intussen ook duidelijk. Alleen over steilere cols bestaat nog een vraagteken, en die krijgt Evenepoel zaterdag voorgeschoteld in de koninginnenrit van Tirreno-Adriatico: twee keer de Monte Carpegna in de finale, twee keer zes kilometer klimmen aan net geen tien procent, met stukken tot vijftien procent. Zware kost dus. Bovendien volgt telkens een zeer technische afdaling, waarvan de laatste richting finish. Ook dat wordt dus een test voor de Schepdaalnaar, gezien zijn eerdere slechte ervaringen in afdalingen. Tadej Pogacar kloppen moet geen doel zijn, dat lijkt niemand in het huidige peloton te kunnen, zeker niet op dit terrein. Maar als Evenepoel in het gezelschap kan finishen met 'the best of the rest', mag hij de tweevoudige test (bergop en bergaf) als geslaagd beschouwen. En kan de Quick-Steprenner zo een mooie podiumplaats in het eindklassement veiligstellen. Als hij tenminste de zware finale op vrijdag, met korte steile klimmetjes richting Fermo, kan overleven. (Jonas Creteur)