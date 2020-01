RSC Anderlecht heeft zijn aanvallende versterking beet. De Belgische recordkampioen huurt Dejan Joveljic en Marko Pjaca tot het einde van het seizoen. Alexis Saelemaekers maakt dan weer zijn droomtransfer naar AC Milan.

Dejan Joveljic doorliep de jeugdreeksen bij de topclub uit de Servische hoodstad. Op achttienjarige leeftijd debuteerde hij er en dat leverde vorige zomer al een transfer naar Frankfurt op, maar de stap naar de Bundesliga bleek wat te groot. In tien wedstrijden verzamelde hij dit seizoen 406 minuten en daarin moest hij vrede nemen met één treffer.

Met Joveljic heeft Anderlecht opnieuw een aanvaller in de rangen die speelklaar is. Kemar Roofe is immers herstellende van een kuitblessure en jeugdproduct Antoine Colassin sukkelt met de enkel, terwijl er van een terugkeer van Landry Dimata nog geen sprake is. 'Op training zetten we Makarenko in de aanval', vertelde coach Frank Vercauteren daarover.

Ook aanvaller Marko Pjaca naar Anderlecht

Paars-wit bevestigde vrijdagavond ook dat de 24-jarige Kroaat Marko Pjaca tot het einde van het seizoen gehuurd wordt van Juventus, met een optie op een bijkomend jaar.

Pjaca werd in de zomer van 2016 na een goede Europa League-campagne en een uitstekend EK in Frankrijk door Juventus weggeplukt bij Dinamo Zagreb. De Kroaat kwam in Turijn door de moordende concurrentie en blessureleed maar weinig aan spelen toe. De linksbuiten, die ook op de rechterflank uit de voeten kan, werd dan ook achtereenvolgens uitgeleend aan Schalke 04 (2018) en Fiorentina (2018-2019). Op vier seizoenen kwam Pjaca amper 21 keer in actie voor de Oude Dame.

RSC Anderlecht toonde in januari 2018 al eerder interesse in de 24-voudige international, maar toen trok Pjaca naar Gelsenkirchen. 'Pjaca is normaal gezien moeilijk haalbaar voor RSCA. Maar door onze goede relatie met Juventus en het feit dat hij de voorbije twee jaar te weinig aan spelen toe kwam, viel deze kans ons te beurt', aldus sportief manager Michael Verschueren. 'Pjaca is een heel offensieve, technische speler die we op de flank kunnen uitspelen. Hij straalt présence uit en brengt misschien ook weer leiderschap binnen het team.'

'Ik ben zeer opgetogen over dit nieuwe hoofdstuk in mijn carrière', reageerde Pjaca zelf. 'Dat hier spelers rondlopen zoals Kompany, Chadli en Nasri maakte de beslissing om naar Anderlecht te komen makkelijker. Van hen kan je veel opsteken. Ik zie dit als een geweldige opportuniteit. Vincent Kompany belde me om uit te leggen hoe er bij Anderlecht wordt gewerkt en wat de club wil bereiken. Hopelijk kan ik mijn steentje bijdragen om de geschiedenis van Anderlecht opnieuw kleur te geven.'

Alexis Saelemaekers maakt droomtransfer naar AC Milan

Alexis Saelemaekers maakt de overstap van Anderlecht naar AC Milan. Milan huurt Saelemaekers tot het einde van het seizoen, met een optie om de transfer definitief te maken.

Anderlecht zou volgens verschillende media een som van om en bij de zeven miljoen euro kunnen opstrijken. Daarvan zou 3,5 miljoen euro nu betaald zijn voor de huurovergang, en wacht hen nog 3,5 miljoen euro komende zomer.

Alexis Saelemaekers is een jeugdproduct van paars-wit en maakte in februari 2018, op Stayen, zijn debuut in het eerste elftal van Anderlecht. Het wispelturige talent ontpopte zich onder coach Hein Vanhaezebrouck snel tot een vaste pion op rechtsachter en was ook onder opvolgers Fred Rutten, Karim Belhocine, Simon Davies en Frank Vercauteren een veelgebruikte pion.

De voorbije maanden speelde hij wel steevast als aanvallende middenvelder. Saelemaekers klokt uiteindelijk af op 64 officiële duels voor Anderlecht, waarin hij twee keer scoorde en elf assists gaf. Dit seizoen deed hij negentien keer mee bij de zwalpende Brusselaars. In september scoorde hij in de topper tegen Standard ook zijn eerste doelpunt. Zijn laatste wedstrijd was vorige week zondag op Cercle Brugge.

Saelemaekers wordt de zesde Belg die de rood-zwarte kleuren van Milan mag aantrekken. Eric Gerets was de laatste in het najaar van 1983, voor hij een schorsing opliep vanwege zijn betrokkenheid in de Bellemansaffaire. In de vooroorlogse jaren speelden ook Louis Van Hege, Roger Piérard, Camille Nys en Maurice Tobias voor Milan. Jan Ceulemans zag in 1980 op het laatste moment af van een transfer naar de Italiaanse modestad.

Sanneh naar Oostende

Bubacarr Sanneh doet de rest van het seizoen uit bij KV Oostende. Sanneh werd in 2018 voor de recordsom van 8 miljoen euro weggeplukt bij het Deense Midtjylland. Na negentien duels bij paars-wit werd de 25-jarige Gambiaan afgeserveerd.

Afgelopen zomer werd Sanneh bij Göztepe gestald, maar ook daar loste hij de verwachtingen niet in. De Turken ontbonden enkele dagen geleden zijn huurcontract. KV Oostende biedt een vangnet voor Sanneh, die er tot het einde van het seizoen op huurbasis aan de slag kan. Het is al de derde huurling die deze winter neerstrijkt aan de kust. Eerder legde KVO Amadou Sagna (Club Brugge) en Louis Verstraete (Antwerp) vast voor enkele maanden.

