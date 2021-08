Met respectievelijk vier en twee doelpunten na vijf wedstrijden zijn Zinho Gano en Jelle Vossen samen verantwoordelijk voor zes van de zeven doelpunten die Zulte Waregem tot nu toe maakte. De Krant van West-Vlaanderen sprak beide spitsen over het leven in de voorhoede.

In de media viel het woord 'koningskoppel' al. Voelen jullie dat ook zo aan?

Jelle Vossen: 'Wij blijven daar heel rustig onder. Aan ons om ons best te blijven doen. Dan zien we binnen een paar maanden wel of we effectief een koningskoppel zijn.'

Zinho Gano: 'Op dit moment voelen we ons allebei heel goed in de rol die we spelen. Aan ons om dat te bevestigen en nog te verbeteren.'

Zijn jullie complementaire types?

Gano: 'Dat denk ik wel. In enkele fases lieten we dat ook al zien. Jelle voelt heel goed aan waar de tweede bal rond een spits als ik kan komen.'

Vossen: 'Zinho is een type dat een bal goed kan bijhouden en mijn favoriete spel is om daarrond te zwerven en op het juiste moment op de juiste plaats te komen. We hebben elk onze specifieke kwaliteiten en vinden allebei gemakkelijk de weg naar doel, maar er is zeker nog veel progressie mogelijk. Het elkaar aanvoelen, kan alleen maar verbeteren. Door veel met hem te trainen en te spelen, zal ik nog veel beter kunnen inschatten wat hij in bepaalde situaties het liefst doet, welke beweging hij gaat inzetten. We moeten elkaar nog veel beter leren kennen.'

Gano: 'De kwaliteiten van Jelle liggen in de zestien meter. Iedereen weet: als je hem daar te veel ruimte geeft, dan scoort hij. Ik heb ook veel scorend vermogen, maar ik kan ook een bal bijhouden en dat is belangrijk voor het samenspel in het team. Dat is ook wat de coach van mij vraagt.'

Als spits speel je altijd in het duel met verdedigers, maar ik denk dat het met de VAR en de camerabeelden minder vuil is geworden.' Zinho Gano

Vossen: 'Voor een ploeg is het heel belangrijk dat je een spits kunt inspelen en dat hij de bal kan bijhouden, zodat iedereen kan opschuiven en je bij balbezit in je spel kunt komen. Daar is Zinho nu heel belangrijk in. Ook met zijn lengte kan hij voor veel gevaar zorgen, maar we mogen niet de fout maken enkel maar lange ballen op hem te trappen, want dat is zijn spel niet. We moeten hem ook in de combinatie gebruiken, zodat we in de box kunnen komen en daar op voorzetten gevaarlijk kunnen zijn. Zinho heeft de kwaliteiten om een complete spits te zijn. Ik ben heel blij dat hij werd aangetrokken en zie het heel positief in voor ons en de rest van de ploeg.'

Hoe is het tegenwoordig om spits te zijn in de Jupiler Pro League?

Gano: 'Als spits speel je eigenlijk altijd in het duel met verdedigers, maar ik denk dat het met de VAR en de camerabeelden minder vuil is geworden.'

Vossen: 'Qua intensiteit is het vergelijkbaar met vroeger. Het grootste verschil is dat er nu heel veel ploegen met drie centrale verdedigers spelen in plaats van met twee. Met twee spitsen sta je tegen twee centrale verdedigers vaak man tegen man en daar kan je net iets meer van profiteren. Tegen drie centrale verdedigers ben je altijd in de minderheid, wat het af en toe wel wat moeilijker maakt. Sta je man tegen man, dan kan elke bal levensgevaarlijk zijn. Zeker met iemand als Zinho, die een lange bal kan deviëren. Sowieso ben je als spits afhankelijk van de rest van de ploeg. Zie de goals van Frey op Standard: op zich zijn dat geen wereldgoals, maar de ploeg speelt het goed uit en hij staat op de juiste plaats.'

Worden er veel overtredingen op spitsen niet gefloten?

Gano: 'Dat denk ik wel. Sommige refs denken zelfs dat omdat je groot en sterk bent niet elke fout gefloten moet worden.'

Vossen: 'Voor mij valt het qua stampen nog mee. Ik heb niet het lichaam van Zinho om een verdediger die op mij plakt van mij af te duwen en probeer altijd zoveel mogelijk uit het duel te spelen en de juiste ruimtes te zoeken.'

Lees het volledige interview in de Krant van West-Vlaanderen.

