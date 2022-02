Voormalig Standard Luik-voorzitter Roland Duchâtelet, drie Standard-supporters, en Jelle Van Damme en Paul-José Mpoku, twee ex-spelers van dezelfde club, hebben dinsdag bij de onderzoeksrechter in Brussel klacht met burgerlijke partijstelling ingediend. Volgens hen is de titelstrijd in de hoogste nationale voetbalklasse in het seizoen 2013-2014 vervalst in het voordeel van RSC Anderlecht. Dat meldt de RTBF en het nieuws wordt bevestigd door de advocaten van de verschillende klagers, Jean-Louis Dupont, Martin Hissel en Florent Stockart.

De klacht van Duchâtelet is gericht tegen Anthony Vanden Borre en Ilombe Mboyo, spelers van respectievelijk Anderlecht en RC Genk, tegen die beide clubs, en tegen onbekenden. De klacht van Van Damme en Mpoku is gericht tegen de clubs en tegen onbekenden.

Roland Duchâtelet houdt al sinds de zomer van 2014 vol dat de titelstrijd in het competitiejaar 2013-2014 vervalst werd. Standard Luik was dat jaar als leider de competitie geëindigd, maar na de play-offs haalde Anderlecht de titel binnen, voor Standard en Club Brugge. De toenmalige Standard-voorzitter vermoedt dat twee wedstrijden vervalst werden, Anderlecht-Genk op 11 mei, een wedstrijd die op 4-0 eindigde, en Genk-Brugge op 15 mei, waarvan het eindresultaat 3-2 was.

In de aanloop naar die eerste match zou Anthony Vanden Borre, die voor RSC Anderlecht speelde, luxehorloges hebben uitgedeeld aan Genk-spelers, zodat die het tijdens de wedstrijd rustig aan deden. Voor de tweede wedstrijd zou Genk-speler Ilombe Mboyo zijn ploegmaats ook luxehorloges gegeven hebben, net om ervoor te zorgen dat ze tegen Club Brugge extra gemotiveerd voor de dag kwamen. Nochtans stond Genk op dat moment laatste in play-off 1 en had het niets meer te winnen of te verliezen.

Geruchten over die competitievervalsing kwamen al aan bod in de documentaire "Le milieu du terrain" die de RTBF op 29 september 2021 uitzond. Een speler verklaarde daarin anoniem dat een aantal spelers inderdaad horloges hadden gekregen. Eerder had ook RSC Anderlecht zelf klacht ingediend voor feiten van competitievervalsing in hetzelfde seizoen.

Roland Duchâtelet toont zich in een reactie tevreden over die démarche van het huidige Anderlecht-bestuur. "Dat betekent dat zij tot de conclusie gekomen zijn dat er strafbare feiten gepleegd zijn", zegt de zakenman. "Deze zaak moet tot op het bot uitgespit worden, dat is de enige manier om het Belgisch voetbal van zijn wantoestanden te bevrijden."

"Het zijn niet alleen de Standard- en Brugge-supporters die hier schade hebben geleden", zegt Bertrand Lefèvre, een van de Standard-supporters die klacht hebben ingediend. "De supporters van alle clubs zijn het slachtoffer geworden van criminelen die de integriteit van de competitie hebben aangetast. Door als supporter in rechte op te treden herstellen we het verleden, eisen we genoegdoening voor het onrecht dat ons is aangedaan, maar schrikken we ook anderen af die onze passie zouden willen besmeuren."

De advocaten van de klagers roepen de KBVB en de Pro League op om ook op te treden, bijvoorbeeld door zelf ook een strafklacht neer te leggen. "De vermoedens dat de competitie 2013-2014 vervalst werd, zijn uitermate groot", klinkt het bij hen. "Aangezien het om hun competitie gaat, zijn de KBVB en de Pro League de eerste slachtoffers, en hebben ze er dus alle belang bij dat er volledige klaarheid wordt geschapen over deze zaak, als ze tenminste niet nog maar eens verzwakt worden door interne belangenconflicten."

