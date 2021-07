Het competitieduel op de eerste speeldag in de Jupiler Pro League tussen Beerschot en Cercle werd zaterdagavond definitief gestopt, zo besliste scheidsrechter Alexandre Boucaut.

Het duel werd een halfuur eerder vanwege de hevige regenval boven Het Kiel in Antwerpen na 55 minuten stopgezet door de scheidsrechter. Op dat moment stond het 0-1 voor de bezoekers, na een doelpunt van Olivier Deman met de rust in zicht. Na een grondige inspectie van het terrein, en terwijl beide clubs reeds opnieuw aan het opwarmen waren, besliste Boucaut om de wedstrijd niet te hervatten. Het speelveld lag er duidelijk te drassig bij en bovendien werd er nog meer regen voorspeld boven Antwerpen. Het is nu aan beide clubs en de Pro League om een nieuwe datum te vinden.

Het duel werd een halfuur eerder vanwege de hevige regenval boven Het Kiel in Antwerpen na 55 minuten stopgezet door de scheidsrechter. Op dat moment stond het 0-1 voor de bezoekers, na een doelpunt van Olivier Deman met de rust in zicht. Na een grondige inspectie van het terrein, en terwijl beide clubs reeds opnieuw aan het opwarmen waren, besliste Boucaut om de wedstrijd niet te hervatten. Het speelveld lag er duidelijk te drassig bij en bovendien werd er nog meer regen voorspeld boven Antwerpen. Het is nu aan beide clubs en de Pro League om een nieuwe datum te vinden.