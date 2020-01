Het ACFF, de vereniging voor Franstalige amateurclubs, heeft een overeenkomst voor vijf jaar afgesloten met de gratis streamingsdienst Sporttotal.tv om voetbalwedstrijden van de eerste, tweede en derde amateurklasse in Franstalig België live uit te zenden.

'Het doel is om het project te lanceren voor het seizoen 2020-2021. Mogelijk zenden we de eindrondes dit jaar al uit', zegt Thomas Rodrigues Pereira, operations manager van het ACFF.

De Franstalige vleugel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) onderhandelt al een aantal maanden met het Duitse Sporttotal en kwam ook tot een akkoord voor vijf seizoenen (tot 30 juni 2025), met optie op drie bijkomende jaren. Via de streamingdienst kunnen alle (officiële én vriendschappelijke) wedstrijden van de Franstalige eerste amateurs, alsook die van de tweede en derde amateur ACFF live of met uitstel uitgezonden worden. Dat gebeurt dan op het platform van Sporttotal en op de website van de thuisploeg die zich inschreef. Ook samenvattingen zijn mogelijk.

Het staat elke club vrij om mee in te stappen in het videoproject. Het ACFF beveelt de Franstalige amateurclubs aan om dat te doen. 'Het zal hen niets kosten en opent zelfs nieuwe mogelijkheden', klinkt het in een dinsdagavond verspreid persbericht. Sporttotal engageert zich om bij elk geïnteresseerd team een intelligente camera te installeren.

Het Duitse bedrijf koopt die zelf aan en zal het streamingsysteem ook zelf onderhouden. Wanneer een club degradeert naar de provinciale reeksen, of promoveert naar het profvoetbal, zal Sporttotal de installaties eigenhandig ontmantelen. Enkel de elektriciteitskosten zijn voor rekening van de clubs.

Het streamingbedrijf financiert die dienst door middel van sponsorinkomsten, waarvan ook 20 procent naar het ACFF en de clubs terugvloeit. Volgens de amateurliga hoeven clubs niet te vrezen voor een daling van sponsorinkomsten of supporters. 'Integendeel. Sporttotal biedt een aantrekkelijk pakket aan voor sponsors. Elke club kan Sporttotal vragen om geen eigen adverteerders te ontmarkten', klinkt het. 'Bovendien hebben de automatische camera's in de Duitse amateurreeksen net gezorgd voor meer publiek. Het is vooral een goede manier om de interesse van jongeren te wekken. Ons voetbalproduct wordt er aantrekkelijker van.'

