De KBVB kondigde zaterdag de benoeming van Jacky Mathijssen aan tot bondscoach van de nationale U21. Mathijssen (56) volgt Johan Walem op.

Twee maanden duurde het voor het nieuws van de opvolging officieel werd. In zijn hoedanigheid van technisch directeur van de nationale ploeg had Roberto Martínez al eerder de keuze gemaakt, maar de gevolgen van de aanduiding van het duo Jacky Mathijssen-Thomas Buffel op de rest van de hiërarchie bij de nationale jeugdploegen maakte dat de zaken bleven aanslepen.

Uiteindelijk stijgt een aantal trainers een leeftijdscategorie. Zo krijgt Wesley Sonck bij de U19 assistentie van Eric Van Meir, terwijl Thierry Siquet bij de U18 belandt. Jean-François Rémy, die al lang assistent was bij de U21, maakt de omgekeerde beweging en gaat Siquet bij de U18 ondersteunen. De voormalige assistent van de U18 werkt vanaf september met de U17. Enkel het team van Bob Browaeys bij de U16 blijft ongewijzigd.

Al die bewegingen zijn de verklaring voor de silenzio stampa die de bond daarom de laatste weken instelde.

