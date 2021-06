Velen waren verrast toen Zulte Waregem vorige week aankondigde dat het contract van coach Francky Dury (63) 'opengebroken' was. Niet verlengd, wel met twee jaar ingekort: van juni 2024 tot juni 2022. Waarom die beslissing? Een analyse.

14 oktober 2013. Het seizoen nadat Zulte Waregem vicekampioen is geworden, tekent Francky Dury onder de interim-CEO Willy Naessens (die de in augustus opzijgezette Patrick Decuyper heeft vervangen) een ongezien contract voor tien jaar. Als coach én als sportief manager. 'Het is de bedoeling dat ik hier mijn carrière afsluit. Anders teken je zo'n contract niet.' Binnen en buiten de club is de liefde en het respect voor Dury dan ook groot. In het najaar van 2016, in een seizoen waarin Zulte Waregem voor de tweede keer op rij de play-offs haalt én de Belgische beker wint, zelfs beloond met een extra contractjaar: tot eind juni 2024.

Dat seizoen (2016/17) is echter het laatste echte successeizoen van Essevee, dat steeds meer op zijn financiële grenzen botst (mede door de uitbouw van het stadion). In de daaropvolgende vier seizoenen wordt het in de Jupiler Pro League 9e (2017/18), 11e (2018/19), 9e (2019/20) en 10e (2020/21). Telkens gepaard met een bijzonder slechte reeks: respectievelijk 4 op 39, 4 op 33, 5 op 30 en 8 op 33, waarvan driemaal bij de start van het seizoen. Degradatie kan daarna, onder meer via gerichte transfers, echter vermeden worden. Rode draad doorheen die laatste vier seizoenen: de groeiende onvrede binnen de club over de coach, wat in Sport/Voetbalmagazine al werd belicht (in oktober 2018 en in augustus 2020). Over een trainer/sportief manager die alle mislukte transfers op rekening zet van zijn scoutingcel, waarmee hij in onmin leeft. Die voortdurend in de pers uithaalt naar het bestuur en CEO Eddy Cordier. Die spelers te pas en te onpas afdankt en weer opvist. Die geen woord wisselt met Joric Vandendriessche, met de gerespecteerde sportief coördinator/hoofd van de Jeugd Academie. Die zelfs zijn jarenlange, trouwe assistent Eddy Van den Berge als quantité négligeable behandelt - in zoverre zelfs dat die vorig jaar in dit blad over een 'schrikbewind' sprak. Nog significanter echter: ook bij hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert, die in 2016 de meerderheid van de clubaandelen overkocht én begin dit jaar zijn engagement opschroefde, slinkt het respect zienderogen. Officieel luidt het tijdens de aangehaalde slechte periodes wel dat de club het vertrouwen in Dury behoudt, maar dat heeft slechts één reden: het langdurige contract van de coach/sportief manager en de voor Zulte Waregem onhaalbare miljoenensom die het bij een ontslag moet betalen. Zelfs de kapitaalkrachtige Beeuwsaert wil dat (met de jaren afnemend) bedrag niet in zijn eentje ophoesten. En ook voor de andere bestuursleden gaat dat te ver. Het ooit zo passionele huwelijk tussen Dury en Essevee groeit zo uit tot een verstandshuwelijk. Om dat te beëindigen bood de coach naar eigen zeggen wel enkele keren zijn ontslag aan, maar over een compromis wat betreft de ontslagvergoeding wou hij nooit spreken. In maart 2020 komt het dan toch tot een kantelpunt, na de 7-0 blamage op Anderlecht. Een zéér aangeslagen Dury vertelt achteraf: 'Dit zal nog maanden nazinderen...' Dat blijkt, want na crisisberaad grijpt het bestuur daags erna al in: mental coach Jon Strobbe, een vertrouweling van Dury, wordt ontslagen. Hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert en CEO Eddy Cordier delen hem ook mee dat hij zich alleen nog mag bezighouden met de A-kern en dat Thomas Caers de coördinatie van de scouting en de gesprekken met de makelaars overneemt. Ze vertellen hem ook dat hij twee nieuwe assistenten, met een grotere rol, zal krijgen. Tot onvrede van Dury, die zijn vriend/assistent Ronny Verriest wil houden. Een maand later worden de nieuwe T2's bekendgemaakt: Davy De fauw, die stopt als speler, en Timmy Simons, die overkomt van Club Brugge. Zij moeten met een moderne voetbalvisie de verouderde trainingsaanpak nieuw leven inblazen. Onder de noemer 'Essevee 2.0', dat zal 'vernieuwen, verjongen en verbeteren'. Een bruuske cesuur met het verleden, waar Dury aanvankelijk moeilijk mee omgaat. Zeker in het begin van het seizoen negeert hij soms De fauws en Simons' advies. Maar zonder succes: 8 op 33, waaronder een zeer pijnlijke 0-6 nederlaag op Club Brugge. Al voor die match heeft Tony Beeuwsaert hem intern flink de mantel uitgeveegd over zijn eigengereide aanpak. Dat doet ook Dury een switch maken. Mede door de aanhoudende stress, die hem almaar zwaarder valt. Na de 3-0 nederlaag op KV Oostende geeft hij steeds meer de sportieve sleutels in handen van De fauw en Simons. Het spelsysteem wordt aangepast en zo maakt Essevee een opmerkelijke opgang in het klassement, tot zelfs bijna een play-off 1-stek. Intussen heeft Beeuwsaert met Dury en diens juristen wel maandenlang onderhandeld, over de aanpassing van zijn contract. Een optie dat in september al op tafel kwam en later concreet werd besproken. Met de druk om de coach desnoods op non-actief te zetten, maar wel voort te betalen. Dat zou een blamage zijn voor Dury, die uiteindelijk inbond en akkoord ging met een compromis. Voor beide partijen een goeie zaak: voor de club, die financieel een goeie zaak doet, en ook voor Dury, die zo een waardig afscheid krijgt - zijn grote verdiensten uit het verleden mogen immers niet vergeten worden. Toch liet hij op Sporza.be wat gepikeerd vallen dat hij zich op zijn 63e 'niet oud en passé voelt', zijn 'best wil doen om op de radar te blijven' en na volgend seizoen 'mee wil gaan in alle verhalen'. Tegelijkertijd ook toegevend dat er 'sleet op de relatie met de club was gekomen', en dat 'een lang verhaal een goed verhaal moet blijven'. Als Dury het komende seizoen constructief blijft samenwerken met zijn twee assistenten, hen nog meer hun stempel laat drukken en Essevee weer een goed seizoen kan draaien, zal dat relatieve happy end ook volgen. Waarop De fauw met Simons, na hun laatste jaar in hun UEFA A-opleiding, helemaal kunnen overnemen als duo, met mogelijk De fauw als hoofdcoach. De échte start van 'Essevee 2.0'.