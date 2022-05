(Belga) De Nigeriaanse titelverdediger Paul Onuachu (KRC Genk), de Welshman Rabbi Matondo (Cercle Brugge), de Kameroener Michael Ngadeu-Ngadjui (KAA Gent), de Marokkaan Tarik Tissoudali (KAA Gent) en de Nederlander Joshua Zirkzee (RSC Anderlecht) zijn de vijf genomineerden voor de Ebbenhouten Schoen. Dat maakte de organisatie vandaag bekend.

Onuachu was goed voor 23 doelpunten en drie assists in 43 wedstrijden voor Genk. De Limburgers slaagden er echter niet in de top vier te halen dit seizoen.

Tissoudali, die uitkomt voor de Marokkaanse nationale ploeg, is favoriet om de trofee binnen te halen. Hij is de drijvende kracht achter de Gentse aanval en scoorde al 26 doelpunten en acht assists in 50 wedstrijden voor Gent. De Buffalo's kunnen eveneens al een heel seizoen rekenen op hun robuuste centrale verdediger Michael Ngadeu, international van Kameroen.

Joshua Zirkzee, die door Bayern München werd uitgeleend aan Anderlecht, scoorde dit seizoen 18 keer en was goed voor 11 assists. De Welshmen Rabbi Matondo, uitgeleend door Shalke 04 aan Cercle Brugge, wist tien keer de netten te doen trillen.

De Ebbenhouten Schoen wordt elk jaar uitgereikt aan de beste voetballer van Afrikaanse origine in de Belgische comepetitie. Op 19 mei weten we wie de prestigieuze trofee naar huis mag nemen.

Onuachu was goed voor 23 doelpunten en drie assists in 43 wedstrijden voor Genk. De Limburgers slaagden er echter niet in de top vier te halen dit seizoen. Tissoudali, die uitkomt voor de Marokkaanse nationale ploeg, is favoriet om de trofee binnen te halen. Hij is de drijvende kracht achter de Gentse aanval en scoorde al 26 doelpunten en acht assists in 50 wedstrijden voor Gent. De Buffalo's kunnen eveneens al een heel seizoen rekenen op hun robuuste centrale verdediger Michael Ngadeu, international van Kameroen. Joshua Zirkzee, die door Bayern München werd uitgeleend aan Anderlecht, scoorde dit seizoen 18 keer en was goed voor 11 assists. De Welshmen Rabbi Matondo, uitgeleend door Shalke 04 aan Cercle Brugge, wist tien keer de netten te doen trillen. De Ebbenhouten Schoen wordt elk jaar uitgereikt aan de beste voetballer van Afrikaanse origine in de Belgische comepetitie. Op 19 mei weten we wie de prestigieuze trofee naar huis mag nemen.