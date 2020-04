Sport/Voetbalmagazine sprak met Rafaella Szabo, de wederhelft van Rode Duivel Axel Witsel, en had het met haar onder meer over haar werk als fotografe en haar deelname aan een rally in Marokko.

Aanleiding voor het interview was de Rallye Aïcha des Gazelles, in de Marokkaanse woestijn. Rafaella zou eraan deelnemen voor het goede doel. De rally werd door de coronacrisis echter verplaatst naar september. Aan Sport/Voetbalmagazine legt de echtgenote van Axel Witsel uit waarom ze wil meedoen: 'Ik hou ervan om iets nieuws te leren: parachutespringen, slapen in een tent in het midden van de Serengetivlakte, ...Samen met mijn goede vriendin Rachel Licata was ik op zoek naar een goed doel dat ons na aan het hart licht. Vanuit onze moederharten wilden we absoluut kinderen helpen.'

'We kennen het geval van de kleine Léa al heel lang, en de stichting kwam meteen bij ons op. Léa werd geboren met een zeldzame lever- en nierziekte. Toen ze vier maanden oud was, kreeg ze een deel van de lever van haar vader ingeplant. Maar toen ze 1,5 jaar oud was werd een terminale nierstoring vastgesteld. In afwachting van een niertransplantatie, maakt hemodialyse deel uit van haar dagelijkse leven.'

'De vereniging Tous Ensemble pour Léa zamelt geld in voor kinderen in afwachting van een transplantatie. Orgaandonatie redt immers levens. Het is iets wat ons allemaal het ene of andere moment kan overkomen en waar we soms te weinig bij stilstaan. Mensen die meer over ons project te weten willen komen, kunnen onze site www.2rdegazelles.com raadplegen.'

Fotografe

Ze spreekt ook over het leven als spelersvrouw. Rafaella: 'Wat mij betreft, lijkt dat op het leven van een andere 'normale' moeder. Ik heb een leuke job als fotografe, twee mooie dochters voor wie ik zorg, een huishouden dat ik moet runnen, enzovoort. Wel hebben we het geluk om ongelofelijk mooie reizen te maken en van meer vrijheid te genieten. Onze reis naar Frans-Polynesië enkele jaren geleden was mijn mooiste reis ooit. Ik vond vooral Bora Bora buitengewoon. Tijdens diezelfde trip maakten we ook een tussenstop in Orlando waar we ons in de amusementsparken vermaakten als kleine kinderen. Een ervaring om nooit te vergeten.'

'Het belangrijkste voor ons is echter ons gezin, de twee voetjes op de grond houden en onze kinderen goede waarden bijbrengen. Ze mogen nooit vergeten waar we vandaan komen, nooit iets voor vanzelfsprekend nemen, goede manieren hebben, altijd hun best doen en proberen goed te zijn voor anderen. De tijd die we in familieverband kunnen doorbrengen, is het kostbaarst voor mij.'

Buiten het huishouden bestieren, vult ze haar dagen met fotografie, zo vertelt Rafaella Szabo: 'Ik ben gespecialiseerd in zwangerschapsfotografie en foto's van pasgeborenen en kleine kinderen. Voor mijn concept 'Smash the cake' fotografeer ik in mijn studio kinderen die hun eerste verjaardag vieren. Lezers die meer willen ontdekken kunnen altijd een kijkje nemen op de site van mijn bedrijfje Raw Highlights Photography (rawhighlights.be, nvdr). Ik hoop geleidelijk aan nog beter te worden en voltijds fotografe te zijn op het moment dat Axel stopt met voetballen.'

Lees het volledige interview met Rafaella Szabo in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 15 april.

