Jelle Vossen trof zondag tweemaal raak tegen Waasland-Beveren, in een vroeger dan gepland debuut voor Zulte Waregem.

Sportief manager Francky Dury en CEO Eddy Cordier hadden bij het begin van de wintermercato niet gedacht dat ze nú al op Vossen zouden kunnen rekenen. Ze hadden wel een deal met diens manager, maar voor een transfer vanuit Club Brugge die pas komende zomer afgerond zou worden, inclusief een contract van drie jaar. Zulte Waregem was dan ook niet de winterstop ingestapt met de intentie om zich te versterken. Cordiers eerste opdracht: overbodige spelers kwijtraken, en dan kijken of er 'opportuniteiten' zouden opduiken. Een van die opportuniteiten bleek toch Jelle Vossen. Bij Club Brugge zagen ze in dat hij, in plaats van bij hen op de bank/tribune te zitten, dit seizoen al nuttiger kon zijn voor Zulte Waregem, dat zo extra gewapend werd om ándere topploegen punten af te pakken. KV Mechelen drong nog sterk aan, maar Vossen wilde, na contacten met enkele (ex-)spelers van Essevee, per se naar de fusieclub. En dus sloten Vincent Mannaert en Eddy Cordier vlug een akkoord, ook wat betreft de loonmodaliteiten, want de spits moest uiteraard inbinden qua salaris. Dat Club een clausule in de overeenkomst liet opnemen dat Vossen niet tegen hen mocht uitkomen, onder meer in de halve finale van de beker, dat nam Cordier er graag bij. 'Deze opportuniteit konden we nu niet laten liggen. Een vlot scorende aanvaller van pas 30, een Belg met een topmentaliteit, en topfit ook. Een soortgelijk type had ons komende zomer waarschijnlijk véél meer gekost.' Zo moet Dury Vossen nú al inpassen, naast Cyle Larin, Saido Berahino en Gianni Bruno. Als een trainer die doorgaans met één spits speelt, in een 4-2-3-1- systeem. Maar de coach van Essevee vond tegen Waasland-Beveren een oplossing door Berahino op links, Bruno op rechts en Vossen net achter/naast Larin voorin te posteren, als een '9,5'. Vossen zocht nog wat naar zijn positie, in samenspel met Larin, maar scoorde wel twee keer. Dat belooft.