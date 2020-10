Als pas zestiende, met 7 op 30, ontvangt Zulte Waregem maandag KV Kortrijk voor de zeer beladen derby. Eddy Cordier blijft echter strijdvaardig. Vijf vragen aan de CEO van Essevee.

1. De analyse, ook na het verlies op KV Oostende (3-0), luidt telkens: aanvallend te weinig efficiënt en te makkelijke, snel opeenvolgende tegengoals? Wat is dáár echter de verklaring voor? Te weinig kwaliteit? Verkeerde tactische keuzes, door te veel op balbezit te spelen? 'Het is een combinatie van factoren. De verantwoordelijkheid én de oplossingen voor deze slechte competitiestart liggen op verschillende niveaus. Ik ben ervan overtuigd dat onze sportieve staf samen met de spelers de juiste analyse zal maken en naar oplossingen zal blijven zoeken. Ook met het management bekijken we onze verantwoordelijkheid en de samenstelling van de kern. En we rekenen erop dat ook de spelers in de spiegel kijken. 'Onderschat trouwens ook het mentale aspect niet. Op Oostende spelen we een halfuur meer dan behoorlijk, maar plots incasseren we wat ongelukkig drie doelpunten in zes minuten. Een mokerslag. Dat heeft niet alleen met tactiek en kwaliteit te maken.' 2. Ander pijnpunt, klinkt het: een gebrek aan leiderschap. Is dat niet vreemd in een ploeg met dertigers als Deschacht, Seck, Marcq en Vossen. En met een zeer ervaren coach, Francky Dury, en twee assistenten, Timmy Simons, Davy De fauw, met elk honderden matchen als speler in hun rugzak?'Het klopt dat we veel jongens met ervaring hebben en dat de spelers elkaar op het veld meer moeten sturen, ook de jongeren. Maar onze mentale weerbaarheid wordt ook niet geholpen door wedstrijdomstandigheden, zoals op Oostende. Evengoed waren we er op voorsprong gekomen. Dan krijg je een totaal andere match en lazen we deze week veel positievere commentaren.'3. Hebben jullie foute keuzes gemaakt in de afgelopen mercato? Jullie verhuurden bijvoorbeeld Saido Berahino, maar nieuwkomer Tomas Chory blijkt als targetspits voorlopig geen voltreffer. 'We waren liever verder gegaan met Saido, maar hij wilde niet blijven en verloor daardoor zijn focus. En dan was de huurovereenkomst met Charleroi een goeie oplossing. Tomas is hier dan weer pas anderhalve week, en zijn gezin is nog aan het verhuizen. Bovendien is het niet eenvoudig om als spits meteen een ploeg te dragen die zestiende staat. Toch merk je nu al een deel van zijn kwaliteiten. 'Ik wil ook aanstippen dat we door de coronacrisis qua transfers niet ver konden springen.'4. Jullie sloten het vorige afgebroken seizoen af met 5 op 30, nu halen jullie 7 op 30. Geen ploeg sprokkelde in die laatste 20 matchen zo weinig punten. Ook de toevoeging van twee nieuwe assistenten, Davy De fauw en Timmy Simons, rendeert voorlopig niet. Hoe ver reikt het krediet van coach Francky Dury, en zijn contract tot 2024? 'Met deze resultaten kunnen we niet leven. We hebben een koers bepaald en als we van die koers afwijken, bekijken we wat beter en anders moet. Na de nederlaag tegen Club Brugge ( 0-6, nvdr) hebben we al lang met de sportieve staf rond de tafel gezeten. Zowel Timmy, Davy als Francky gaven een erg gemotiveerde indruk en waren scherp in hun analyse. Ook nu gaan we geen discussie uit de weg en zullen we de pijnpunten benoemen. Ook met Francky, met wie we de resultaten van dag tot dag bekijken. Maar het is niet in de stijl van dit huis om dat aan de grote klok te hangen. Alleen door samen beslissingen te nemen en hard te blijven werken, raken we vooruit.'5. De derby vindt voor het eerst achter gesloten deuren plaats. Als dat nog enkele maanden of zelfs een heel seizoen zou duren, hoe problematisch wordt dat voor de financiën van Zulte Waregem? 'Voetbal zonder fans is financieel én sportief een ramp. En het budget krijgt je maar rond met de inkomsten van ticketverkoop, catering en hospitality. Dat scheelt een derde van onze inkomsten. Toch moeten we hier door, hoe lastig en oncomfortabel dat ook is.'