Eden Hazard: 10 markante momenten bij de Rode Duivels

1.Beginnen bij het begin

Eden Hazard was nog groen achter zijn oren toen hij in 2008 als 17-jarige zijn debuut maakte bij de Rode Duivels onder René Vandereycken tegen Luxemburg. Met nog 25 minuten op de klok toonde hij meteen zijn onbevangenheid. Hoewel hij ook kon kiezen voor Frankrijk, was enkel een carrière als international bij België Hazards doel: 'Door het feit dat ik 7 jaar in Frankrijk woon, voel ik me 99 procent Belg en 1 procent Frans, maar het idee van een Frans burgerschap is nooit in mijn gedachten gekomen.'

2. De eerste van vele

In een periode waar de flankspeler veel kritiek te verduren kreeg wegens zijn gebrek aan scorend vermogen, maakte hij in zijn 23e interland zijn eerste doelpunt. Inmiddels staat Eden op 27 doelpunten en heeft niemand het nog over zijn productiviteit.

3. Het oor van Benteke

Toen Hazard en Romelu Lukaku hun broers Thorgan en Jordan op hun hotelkamer aanmoedigden tijdens een jeugdinterland in 2013 kwamen Christian Benteke, Radja Nainggolan en Kevin de Bruyne meekijken. Het oor van Benteke kreeg het daarbij hard te verduren van Eden.

4. Dirigent Hazard

Als een ware artiest orkestreerde onze kapitein België naar een 0-4-overwinning tegen Hongarije op het EK van 2016. Met één goal, één assist en een briljante wedstrijd was hij ontzettend belangrijk. Geniet hier nogmaals van zijn prestatie.

5. Basketten met Thierry Henry en ploegmaats vóór het WK

Voor aanvang van het WK 2018 in Rusland ging Hazard samen met onder meer toenmalige assistent-coach Thierry Henry een potje basketten. De aanvaller vierde zijn driepunter met een ludieke dans. Dat de sfeer bij de Rode Duivels er toen al goed in zat, is overduidelijk!

6. Koning Filip

Enkele weken voor de eerste wedstrijd van België op het voorbije WK bezocht koning Filip de selectie van de Rode Duivels. De vorst stelde de kapitein met een humoristische ondertoon voor best geen hamburger te eten. Hazard, duidelijk niet vies van een beetje zelfspot, kon de grap wel smaken.

7. WK-goal? Check

Op het WK 2014 in Brazilië slaagde Hazard er tot zijn eigen frustratie niet in een doelpunt te maken. In Rusland maakte hij komaf met die negatieve statistiek door twee keer te scoren in het met 5-2 gewonnen duel tegen Tunesië.

8. Aanschuiven aan de tafel van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo

In de wedstrijd tegen Brazilië, waar Hazard de andere superster Neymar verplichtte tot een bijrol, imponeerde de Chelseaspeler de hele wereld en nestelde hij zich definitief tussen de grootsten der aarde. 'De beste match uit mijn carrière', vertelde de vleugelflitser na afloop van de match.

9. Waar is da feestje?

Wie weet ligt er voor Eden Hazard na zijn voetbalcarrière nog een loopbaan als deejay in het verschiet. Dat hij de kwaliteiten bezit, bewees de spelmaker tijdens de fantastische ontvangst van de Rode Duivels op de Grote Markt van Brussel na de behaalde bronzen medaille op het WK.

10. Eden McGregor

De veelzijdigheid van Hazard was ook te zien op het Instagramaccount van Michy Batshuayi. Daar kon je zijn boksskills aanschouwen. Een nieuwe uitdager voor Conor McGregor?

Yassine Taouil