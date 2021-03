Nadat we hem een compilatie van steunbetuigingen stuurden, reageerde Eden Hazard met een persoonlijk filmpje. 'Het klopt dat het op dit moment niet gemakkelijk is voor mij, maar ik houd de moed erin.'

Tijdens de krokusvakantie lanceerde Sport/Voetbalmagazine een actie om Eden Hazard een hart onder de riem te steken. De beste Belgische voetballer aller tijden blijft immers maar sukkelen met blessures bij Real Madrid. Daardoor is zijn transfer naar de Koninklijke voorlopig nog niet de droom geworden die hij voor ogen had. En met het EK in zicht moeten we met zijn allen hopen dat Hazard stilaan uit het dal kruipt.

Ook op dit moment is onze landgenoot weer geblesseerd. Het doel was om terug te keren voor de Madrileense derby afgelopen weekend, maar dat lukte niet door een kleine terugval in zijn revalidatie. Het is de zoveelste tegenslag voor Hazard sinds hij in de zomer van 2019 bij de Koninklijke tekende.

Compilatie video's

Onze lezers hadden vorige maand de kans om via onze site een persoonlijk filmpje in te sturen. Bedoeling was om Hazard een boost te geven met inspirerende boodschappen van zijn vele fans.

Van de talrijke video's die we mochten ontvangen maakten we een selectie en die compilatie bezorgden we aan de Rode Duivel. Bekijk de compilatie hier:

Reactie Hazard

De filmpjes deden Hazard duidelijk deugd. 'Eerlijk gezegd heeft jullie video me heel veel plezier gedaan', liet de immer sympathieke dribbelkont weten in een persoonlijk filmpje, dat je hieronder kan bekijken:

De redactie van Sport/Voetbalmagazine beloonde de inzender van de meest inspirerende video met een Rode Duivelsshirt gesigneerd door alle spelers.

