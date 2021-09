Eden Hazard, de aanvoerder van de Rode Duivels, sluit niet dat hij na het WK voetbal van eind volgend jaar in Qatar stopt bij de nationale ploeg.

Tot en met dat WK blijft hij al zeker bij de nationale ploeg, nadien behoort een afscheid tot de mogelijkheden, zo zegt de 30-jarige Hazard in een interview bij VTM NIEUWS en HLN.

'Tot en met Qatar blijf ik Rode Duivel. Daarna weet ik het nog niet,' klinkt het. 'Dat zal afhangen van hoe ik me voel en blessures en zo. Het is mogelijk dat ik dan stop als Rode Duivel, het kan ook dat ik verderga. Ik weet het nog niet.

'Het is een beslissing die ik zelf ga nemen. Ik heb niemand nodig die zegt dat ik moet blijven. Het is mijn keuze. Mijn komend seizoen bij Real heeft daar geen invloed op.

Real Madrid

'Dat seizoen bij Real Madrid gaat goed zijn, als er geen blessures zijn. Daar ben ik zeker van. Voor mij, maar ook voor de club. Met een goed seizoen bedoel ik wedstrijden winnen en prijzen pakken. Goals maken, spelvreugde terugvinden, dribbelen.

'Momenteel zit ik op de bank, maar dat maakt deel uit van het voetbal. Je moet werken om je plaats te verdienen. Real Madrid staat daar ook voor gekend. Het is niet dat er maar 11 spelers goed genoeg zijn om te spelen. Het zijn er 20.

'Het hangt ook niet af van het resultaat in Qatar. We kunnen wereldkampioen worden en ik kan beslissen om te stoppen of om door te gaan. We kunnen ook de eerste wedstrijd verliezen en ik kan kiezen om te stoppen of door te gaan. Ik zal zien hoe ik me voel.'

111 keer Rode Duivel

Met 111 caps staat Hazard op plaats vier in de ranglijst aller tijden. Zijn eerste wedstrijd voor de nationale ploeg speelde hij in november 2008 in Luxemburg, bijna dertien jaar geleden dus. Sindsdien was hij er telkens bij op de WK's van 2014 en 2018 en de EK's van 2016 en 2020.

De Rode Duivels spelen volgende maand de Final Four van de Nations League, maar het is toch op het WK van iets meer dan een jaar later dat alle ogen gericht zullen zijn. Voor deze generatie wordt het zowat de allerlaatste kans om te oogsten op een groot toernooi.

Hazard: 'Ik denk dat we nog een prijs kunnen pakken als we nog samen blijven, meer ervaring hebben. Wereldkampioen worden in Qatar zal echter moeilijk zijn. Ik denk dat onze beste jaren nu zijn. Qatar is pas binnen anderhalf jaar.

'Er zijn jonge spelers bij de groep gekomen, er is wat verandering. Ik denk dat het moeilijker zal zijn binnen anderhalf jaar dan dat het nu was op het EK en WK. Maar in het voetbal weet je nooit, het is niet altijd het beste team dat wint.'

