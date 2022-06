De al drie seizoenen door blessures geplaagde Eden Hazard (31) gelooft rotsvast in een comeback. Nu de rest van de wereld nog overtuigen.

Het was alsof de paus het 'urbi et orbi' uitsprak vanaf het balkon in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Met duizenden waren ze die avond begin mei naar de Cibelesfontein in Madrid afgezakt, de plaats waar Real Madrid traditioneel de titel viert. De spelers van de Koninklijke stonden er een beetje onwennig bij. Tot Eden Hazard de micro greep. 'Buenas noches a todos', begon hij in perfect Spaans met een 'goeienavond aan iedereen'. Vervolgens kwam hij meteen to the point, zijn ogen verscholen achter een zonnebril: 'Kijk, de laatste drie jaar zijn er voor mij veel blessures en andere dingen geweest, maar het volgende seizoen ga ik alles geven voor jullie.' Luid gejuich bij de massa. En misschien nog mooier: de ploegmaats pakten Hazard vast en begonnen met hem te feesten.Nee, het verhaal van Eden Hazard bij Real Madrid is nog niet ten einde. Daar gelooft hij zelf rotsvast in, anders spreek je zo niet voor duizenden supporters. Dat hij er niet voor koos om stilletjes op de achtergrond te blijven - wat zeer begrijpelijk zou zijn - zegt iets over de manier waarop hij zijn comeback tegemoet ziet. Met heel veel zelfvertrouwen. Het zelfvertrouwen dat hem gedurende heel zijn carrière zo getypeerd heeft, maar waar hij de laatste 2,5 seizoenen tevergeefs naar op zoek was.Een en ander is ook goed nieuws voor de club, zeker in het licht van de latere verklaringen van Kylian Mbappé, die er uiteindelijk voor koos om in Parijs te blijven. Toch een serieuze concurrent minder voor de driemansvoorhoede, waar de plaatsjes bijzonder duur zijn.Ook in de Spaanse media vallen rond Eden Hazard positieve geluiden te horen. Marca schrijft dat het de laatste weken op training 'een bevrijde speler' zag. 'Hij is gelukkig en ervan overtuigd dat hij terug de speler van weleer kan worden', laat een interne bron er optekenen. Eind maart liet Hazard het titaniumplaatje in zijn rechterenkel operatief verwijderen. Dat plaatje zorgde ervoor dat hij constant pijn had, zowel tijdens trainingen als in wedstrijden. Dat vrat mentaal aan hem en zette een handrem op zijn prestaties. Die pijn is nu weg. Hazard kan weer zorgeloos voetballen. De vraag is alleen: kan hij weer 'de oude' worden?Tegen Nederland startte hij vorige week vrijdag in de basis en mocht hij 45 minuten meedoen. In die periode was hij zowat bij alle gevaarlijke acties van de Rode Duivels - veel waren dat er niet - betrokken, maar je zag dat hij ritme tekortkwam. Ook niet verwonderlijk voor een speler die sinds eind februari maar 26 minuten in actie kwam bij Real Madrid.Van Hazard is geweten dat hij een diesel is. Hij heeft wedstrijden nodig om op toerental te komen. Het vervelende is dat hij de afgelopen drie seizoenen bij Real Madrid geen lange reeks matchen heeft kunnen neerzetten; telkens gooide een nieuwe blessure roet in het eten. We hebben het even gecheckt: sinds hij in de zomer van 2019 neerstreek in Madrid, heeft Hazard welgeteld vijf keer 90 minuten op het veld gestaan in het shirt van Los Blancos. Hoe lang is de weg terug dan?Eerste vereiste om er te kunnen staan op het WK in Qatar is dat Eden Hazard bij de Koninklijke een serie matchen kan neerzetten om zo beetje bij beetje de motor aan de praat te krijgen. Het probleem bij Real Madrid is dat de concurrentie zelfs zónder Mbappé niet mals is en dat hij voorlopig niet in de bovenste schuif van Carlo Ancelotti ligt.De enige opdracht die Hazard nu heeft, is om in de Nations League zoveel mogelijk speelminuten mee te pikken en om zich straks op vakantie te blijven afpeigeren. Bij Real Madrid hervatten ze de trainingen op vrijdag 8 juli. Daar messcherp ten tonele verschijnen is een must. Daarna moet hij Ancelotti overtuigen om hem elke week aan de aftrap te brengen. En dan moet hij bidden dat hij eens een paar maanden blessurevrij kan blijven.Het zijn veel voorwaarden die vervuld moeten worden, maar alleen zo kan Eden Hazard zijn belofte aan de fans van Real Madrid inlossen...