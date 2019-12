Real Madrid-speler Eden Hazard heeft voor de derde keer op rij de trofee voor Rode Duivel van het Jaar gewonnen.

Fans konden de voorbije dagen op de website van de bond stemmen voor hun favoriete Rode Duivel. Alle spelers die de voorbije twaalf maanden tot de selectie van bondscoach Roberto Martinez behoorden, kwamen in aanmerking.

De Duivels plaatsten zich met een perfect rapport van dertig punten uit tien wedstrijden voor het EK van volgend jaar. Met vijf doelpunten en zeven assists (in acht partijen) eiste Hazard meermaals een hoofdrol op. Het speerpunt van Real Madrid zette al meteen de toon met twee treffers in de gewonnen opener (3-1) tegen Rusland in maart. Ook in de tweede kwalificatiepartij, op bezoek in Cyprus (0-2), nam de kapitein een treffer voor zijn rekening. Hazard scoorde tot slot nog tweemaal in de 1-4 zege afgelopen november in Rusland. In de vijf partijen waar het kanon van de Belgische captain zweeg, gaf hij minstens een assist.

