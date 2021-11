De wedstrijden tegen Manchester City lijken wel een vloek voor Éder Balanta, want ook vanavond moet hij aan de zijlijn toekijken naar de CL-wedstrijd van Club Brugge. Met Sport/Voetbalmagazine sprak de Colombiaanse middenvelder over de vorige wedstrijd tegen de Citizens.

Jouw pech deze week: alweer mis je een Europees duel in Manchester. Destijds al met Basel, toen je geblesseerd was tegen City. Vervolgens was je met Club geschorst voor de match op Old Trafford in de Europa League en nu dus opnieuw, na een derde geel in drie Europese duels. Hoe kan dat?

Éder Balanta: 'Mijn manier van voetballen zeker? Dat is mijn sterke punt, agressie in mijn spel. Misschien zou ik een en ander iets beter kunnen controleren, maar je ziet het direct aan mij wanneer ik de duels niet inga zoals gewoonlijk. Ik heb nog nooit iemand een slag uitgedeeld of geblesseerd, maar het zit wel in mijn spel om contact te maken; duelkracht. En dan is het aan de interpretatie van de scheidsrechter. Voor het duel tegen City twee weken geleden dacht ik: vandaag pak ik er geen, maar uiteindelijk kwam het dan toch tot een duel: ik sprong in de lucht en dan kan ik moeilijk nog afremmen. Vervolgens kreeg ik die kaart. Dikke pech, vond ik.'

Wat nog zo goed ging tegen PSG en Leipzig, mislukte die avond op Jan Breydel...

Balanta: 'Meer omwille van de tegenstander dan door onze kwaliteiten. City had een goeie avond, vond goed de ruimtes, en kon een zeer hoog ritme aanhouden. De beste ploeg tegen wie ik al voetbalde. Andere Engelse ploegen hebben ook dat ritme, maar spelen vaak iets directer. Je ziet dat City al jaren werkt volgens een filosofie, en daar telkens weer spelers aan toevoegt die erbij passen. Vooraf hadden we besproken hoe we die sterke punten konden neutraliseren, maar dat bleek onbegonnen werk. Ze dwongen ons door de snelheid van uitvoering en intense pressing tot balverlies of fouten die we in de andere duels niet maakten.

'Als je wordt overvallen door de superioriteit van de tegenstander moet je dat accepteren. Misschien hadden we iets meer karakter en agressiviteit kunnen tonen, maar dan waren we wellicht allemaal met geel geëindigd. Of erger. Veel heeft ook te maken met de efficiëntie bij de tegenstander: tegen PSG zagen we in het begin ook af en als Lionel Messi zijn bal binnenschiet, in plaats van op de paal, wordt ook dat misschien een heel andere wedstrijd. Tegen de efficiëntie van City was niks opgewassen. Je hebt in elke wedstrijd een kans, maar als de tegenstander zo efficiënt is, wordt het complex.'

Vooraf hadden we besproken hoe we de sterke punten van Manchester City konden neutraliseren, maar dat bleek onbegonnen werk.' Éder Balanta

Is voor Club Brugge de derde en vierde wedstrijd in de Champions League niet altijd zeer moeilijk? Vorig seizoen twee keer 3-0 tegen Dortmund, het jaar voordien 1-5 tegen PSG, nu weer 1-5... Beginnen dan de inspanningen te wegen?

Balanta: 'We treffen dan telkens de beste teams in de groep, dat is het volgens mij. De conditie van de ploeg is goed, denk ik. En zij móésten nu winnen, na onze goeie twee wedstrijden en hun verlies in Parijs. In andere omstandigheden - op hun gemak leider in de groep - zou het misschien anders zijn gelopen. Al weet je dat nooit. Na de loting was er veel speculatie rond onze puntenoogst maar zie ons staan, halverwege. Alles beïnvloedt mekaar: de evolutie van de club, de ervaring van de trainersstaf in dit soort wedstrijden, de internationale ervaring van de spelers. Club zoekt constant naar vooruitgang. Op alle niveaus. Pep Guardiola zegt dat ook voortdurend: de hele tijd actualiseren noemt hij het, omdat voetbal zo snel evolueert. Modern voetbal is meer dan lopen en goeie passes geven.'

En is dan af en toe toch een fikse pandoering onvermijdelijk?

Balanta: 'Dat kan altijd gebeuren. Maar gemiddeld gezien worden we beter.'

Lees het volledige interview met Éder Balanta deze week in Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.

